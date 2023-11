Fan Experience – S’offrir un scoreboard miniature à la maison, c’est possible avec « The Mini Jumbotron »

Et si vous installiez chez vous un cube vidéo modèle réduit, comme ceux que l’on retrouve dans la majorité des Arenas ? C’est que propose depuis plus d’un an la société américaine The Mini Jumbotron.

Scoreboard, cube vidéo, Jumbotron… Appelez-le comme vous voulez. A l’ère du sportainment, l’écran géant est un ingrédient indispensable au bon déroulé du match sur le terrain et en dehors. Un « symbole sportif » qui se décline désormais en produit dérivé pour la maison.

Grâce à ses vidéos virales et ses talents de bricoleur, Mike Bihlmeier, a pu développer sa société The Mini Jumbotron. Nous lui avons posé quelques questions sur son activité.

« Le chiffre d’affaires varie en moyenne de 50 000 à 75 000 dollars par mois »

« J’ai créé l’entreprise en janvier 2022 » nous explique Mike Bihlmeier. « En novembre 2021, j’ai partagé mon premier TikTok, une niche pour chien construite sous mon escalier. La vidéo est devenue virale et ma fille m’a encouragé à partager d’autres choses que j’ai construites. J’ai donc partagé le Mini Jumbotron que j’avais construit 11 ans plus tôt. C’est aussi devenu viral… ESPN et d’autres médias sportifs l’ont partagé et j’ai reçu des demandes »

30 000$ de commandes le lendemain du buzz

Au début, j’ai dit non, je ne voulais pas en construire d’autres, j’étais président d’une société de logiciels et mes constructions n’étaient qu’un passe-temps. J’ai finalement décidé d’en faire quelques unes et j’ai créé un site web. Quelques personnes ont commandé un Mini Jumbotron et l’un d’entre eux l’a partagé sur ses réseaux sociaux, puis il a été repartagé par Sportscenter, CBS Sports, Barstool Sports et bien d’autres. Je me suis réveillé le lendemain avec 30 000 dollars de commandes, j’ai paniqué et j’ai fermé le site pour trouver des fabricants. Shaq, d’autres célébrités et des centaines de personnes m’ont envoyé des messages pour me demander un Mini Jumbotron ».

5 modèles vendus de 1300$ à 5000$

Pour de nombreux fans de sport, ce cube vidéo miniature représente le graal dans la construction d’une pièce dédiée à leur passion, la Fan cave ».

Du côté de l’offre, The Mini Jumbotron propose 5 produits différents avec des prix variant de 1 300$ à 5 000$. Pour des raisons de droits marketing, la société ne propose pas (encore ?) de scoreboard vidéo aux couleurs de franchises. En parallèle, un service en ligne de création graphique réalise cependant le design après envoi de la demande du client.

« Le chiffre d’affaires varie en moyenne de 50 000 à 75 000 dollars par mois, principalement en Amérique du Nord » nous détaille Mike Bihlmeier. « Je suis le seul employé ».

Pour celles et ceux qui souhaitent acheter et se faire livrer un Jumbotron en France, il faudra bien évidemment sortir le carnet de chèque car les frais d’envoi sont importants. « Je n’en ai pas expédié encore en France mais c’est possible, le prix est d’environ 900$. J’ai eu un acheteur d’un modèle Nanotron en Allemagne. Plusieurs européens ont en revanche acheté mes plans à 29$ pour construire le leur. » En passionné de bricolage, Mike Bihlmeier propose en effet des plans et des tutos vidéos en mode « do it yourself » (DIY).

