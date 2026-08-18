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Fenerbahçe accueille l’Olympique Lyonnais ce mardi 18 août à Istanbul. Diffusion TV, streaming, horaire, dernières informations et compositions probables : voici tout ce qu’il faut savoir avant Fenerbahçe – OL.

Fenerbahçe et l’Olympique Lyonnais ont rendez-vous ce mardi soir au Sükrü Saraçoglu d’Istanbul. Une affiche entre deux formations bien connues sur la scène européenne et l’occasion pour les deux équipes de se mesurer dans l’ambiance bouillante de l’enceinte stambouliote.

À quelle heure suivre Fenerbahçe – OL ?

Le match entre Fenerbahçe et l’Olympique Lyonnais débutera à 21 h 00 ce mardi 18 août au Sükrü Saraçoglu d’Istanbul. La rencontre sera à suivre en direct à la télévision sur Canal+ et en streaming via myCANAL.

Fenerbahçe – OL : sur quelle chaîne TV et en streaming ?

La rencontre Fenerbahçe – Olympique Lyonnais sera diffusée en direct sur Canal+. Le match sera également disponible en streaming sur myCANAL, pour les abonnés disposant d’une offre donnant accès à la chaîne.

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Le programme TV de Fenerbahçe – OL :

Match : Fenerbahçe SK – Olympique Lyonnais

Lieu : Sükrü Saraçoglu, Istanbul

Date : mardi 18 août

Heure : 21 h 00

Chaîne TV : Canal+

Streaming : myCANAL

Fenerbahçe – OL : les dernières infos avant le match

Cette rencontre offre un nouveau duel entre deux clubs aux ambitions importantes. Fenerbahçe pourra notamment compter sur l’avantage du terrain et l’atmosphère du Sükrü Saraçoglu, tandis que l’OL se présentera à Istanbul avec l’objectif de répondre au défi imposé par la formation turque.

Les deux effectifs disposent de nombreux joueurs habitués aux rencontres de haut niveau. Côté turc, Ederson, Milan Skriniar, N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood ou encore Marco Asensio figurent parmi les principaux noms attendus. Lyon devrait notamment s’appuyer sur Corentin Tolisso, Tyler Morton, Malick Fofana, Ernest Nuamah et Loïs Openda.

Les deux équipes se connaissent également pour s’être déjà croisées sur la scène européenne. Leur dernier affrontement remonte au 23 janvier 2025 en Ligue Europa. À Istanbul, Fenerbahçe et l’Olympique Lyonnais s’étaient quittés sur un match nul 0-0.

Historiquement, les confrontations ont toutefois largement tourné en faveur du club français. Avant ce nul, Lyon avait remporté les quatre premiers duels européens entre les deux formations, lors des campagnes de Ligue des champions 2001-2002 et 2004-2005.

Quelles compositions probables pour Fenerbahçe – OL ?

Pour cette rencontre, Fenerbahçe pourrait évoluer dans un 4-2-3-1, avec un milieu particulièrement expérimenté composé de N’Golo Kanté et Mattéo Guendouzi. Mason Greenwood, Marco Asensio et Kerem Aktürkoğlu pourraient évoluer derrière Talisca.

L’Olympique Lyonnais pourrait de son côté débuter dans un 4-3-3. Corentin Tolisso est attendu au milieu de terrain avec Tyler Morton et Tanner Tessmann, tandis que le trio offensif pourrait être constitué d’Ernest Nuamah, Loïs Openda et Malick Fofana.

Compo probable Fenerbahçe SK (4-2-3-1) : Ederson / Semedo – Skriniar – Aké – Brown / Kanté – Guendouzi / Greenwood – Asensio – Aktürkoğlu / Talisca.

Compo probable Olympique Lyonnais (4-3-3) : Greif / Maitland-Niles – Mata (Kluivert) – Niakhaté – Abner / Morton – Tessmann – Tolisso (cap.) / Nuamah – Openda – Fofana.

Ces compositions restent naturellement susceptibles d’évoluer jusqu’à l’annonce des onze de départ officiels.