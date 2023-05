Final Four Euroleague : une caméra embarquée sur les arbitres

Alors que le Final Four de l’Euroleague débute ce vendredi, les fans pourront vivre les rencontres comme s’ils les jouaient grâce aux caméras corporelles des arbitres.

C’est un dispositif déjà utilisé en sport et notamment en basket. Lors de la saison 2015/2016, l’Euroleague avait déjà équipé les arbitres du match Real Madrid – FC Barcelone de caméra embarquées. Baptisée « Jersey Cam« , une toute petite caméra intégrée aux maillots, captant également le son, permettait d’avoir des images au plus proche de l’action. Une technologie assurée à l’époque par First Vision.

Cette saison, ces caméras embarquées reviennent sur les parquets de l’Euroleague. Lors du Final Four qui débute aujourd’hui, la société Mindfly s’occupera cette fois d’assurer cette technologie. Des plans qui permettront donc aux spectateurs de suivre la rencontre du point de vue de l’arbitre.

Dotée d’une intelligence artificielle, la caméra offre ainsi l’expérience la plus immersive possible aux fans. L’Euroleague précise également que « des clips spéciaux » seront créés et publiés sur les plateformes Web et réseaux sociaux officiels de l’Euroleague.

Cette même société, partenaire du FC Cologne, avait également mis en place ces caméras embarquées pour un match de football. Lors de l’opposition entre Cologne et l’AC Milan durant la Telekom Cup en juillet 2022, les fans avaient ainsi eu droit à quelques plans 100% immersifs.

À lire aussi