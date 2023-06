Finale Manchester City – Inter Milan : le détails des primes versées en UEFA Champions League 2022-2023

Samedi, Manchester City affronte l’Inter en finale de l’UEFA Champions League 2022-2023 à Istanbul. Un match à plusieurs millions d’euros pour les deux équipes.

L’été dernier, en amont du début des compétitions européennes, l’UEFA prévoyait des recettes brutes de 3,5 milliards d’euros pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa, l’Europa Conference League et la Super Coupe. Des revenus qui viennent alimenter directement les primes et dotations financières que touchent les clubs engagés dans ces compétitions. Les principales sources de revenus sont les droits TV, le sponsoring et la billetterie.

2 milliards d’euros reversés pour les clubs en UEFA Champions League

Sur ces prévisions, l’UEFA annonçait alors reverser cette saison 2022-2023 la somme de 2,732 milliards d’euros aux clubs, dont 2,032 milliards pour les clubs engagés en Champions League. Voici le détail.

Prime de participation (32 clubs) : 15,64M€

Les primes de performance de la saison (à cumuler)

Victoire en match de poule : 2,8M€

Match nul en poule : 930 000€

Les montants non distribués (930 000 par match nul) seront mis en commun et redistribués aux clubs participant à la phase de matches de groupe en proportion de leur nombre de victoires

qualification pour les 1/8e : 9,6M€

qualification pour les 1/4 : 10,6M€

qualification pour les 1/2 finales : 12,5M€

qualification pour la finale : 15,5M€

Vainqueur : 4,5M€

Les primes liées aux coefficients (600,6M€)

Des primes sont versées sur la base des performances des clubs sur une période de dix ans. un classement des clubs est établi et le montant total de 600,6 millions d’euros est divisé en « parts de coefficient » de 1,137 million chacune. L’équipe la moins bien classée recevra une part, l’équipe la mieux classée recevra 32 parts soit 36,38 millions. Manchester City est 8ème et l’Inter 26ème.

Les primes Parts de marché TV (300,3M€)

Le montant disponible de 300,3 millions d’euros sera distribué proportionnellement à la valeur de chaque marché TV des clubs participant à la Champions League. Les différentes parts de marché seront distribuées aux clubs participants de chaque association

La moitié du montant représentant la valeur de chaque marché sera répartie entre les clubs, sur la base de leurs résultats dans le championnat national précédent.

L’autre moitié du montant représentant la valeur de chaque marché sera versée en fonction du nombre de matches disputés par chaque club.