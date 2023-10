Fitness Park dépasse le million d’adhérents 

L’entreprise française de salle de fitness a annoncé détenir plus d’un million d’adhérents et compte ouvrir 50 clubs en 2024.

Avec plus de 270 clubs en France, en Espagne, au Portugal et au Maroc, Fitness Park est la 5e salle de sport en Europe qui compte le plus d’adhérents selon une étude Deloitte. Depuis 2021, l’enseigne a enregistré une augmentation de 58% d’inscrits. Fin 2022, le CA de Fitness Park s’élève à 230 millions d’euros. Elle est la 7e meilleure salle de sport en termes de revenus d’Europe.

« Après être rentrés dans le TOP5 des salles de sport en Europe avec 835.000 adhérents en 2022, c’est avec une immense fierté que nous comptons aujourd’hui plus de 1.000.000 d’adhérents Fitness Park qui nous font confiance et que nous accompagnons chaque jour dans l’accomplissement et le dépassement de soi grâce au fitness. » Réagis Philippe Herbette, président de Fitness Park Group, vise déjà plus haut « Être un acteur majeur d’une Europe qui bouge est l’aboutissement d’un effort collectif extraordinaire qui n’a pas l’intention de s’essouffler pour continuer de faire grandir le réseau Fitness Park. »

