Football – BKT prolonge son contrat de Naming de la Ligue 2 jusqu’en 2028

Cet après-midi, la Ligue de Football Professionnel a officialisé la prolongation de son partenariat de Naming de la Ligue 2 avec BKT jusqu’en 2028.

Dans le détail, ce nouveau contrat a été signé pour 4 saisons supplémentaires alors que la société de pneus hors-route est partenaire-titre du championnat depuis la saison 2020-2021.

« C’est pour nous une immense joie de poursuivre ce parcours remarquable aux côtés de la Ligue 2 BKT. Au fil des ans, nous avons beaucoup collaboré avec les clubs, en organisant de nombreuses activités qui ont permis aux supporters de se sentir chez eux. Ce partenariat nous permet d’atteindre les fans et de partager nos valeurs avec eux » explique Lucia Salmaso, Directrice Générale de BKT Europe, dans un communiqué. « Grandir ensemble n’est pas seulement notre devise, mais aussi notre vision. Pour nous, il est important de souligner la pertinence de nos projets RSE, qui témoignent de notre engagement envers les communautés locales, les villes et les personnes. En tant que sponsor titre, nous comprenons notre mission : être responsable et enthousiaste. Ensemble, nous accomplirons des choses encore plus grandes. »

Un spectacle de la Ligue 2 BKT qui a attiré plus de 3,24 millions de spectateurs cumulés dans les stades lors de la saison 2022-2023 écoulée. L’affluence moyenne s’élève à 8 680 spectateurs par match, un record pour le championnat.

