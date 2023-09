A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, la marque alsacienne Force XV (FXV), équipementier de l’équipe nationale des Tonga, bénéficie d’une exposition quasi inédite dans son histoire.

Ce n’est pas une marque inconnue dans le monde du ballon ovale, loin de là. À son pic dans les années 2000, elle équipe des clubs mythiques du rugby français comme Castres, ou même le RC Toulon et le Racing 92, qui évoluent alors en Pro D2. Mais peu à peu, Force XV disparaît du paysage.

Créée en 1985, la marque Force XV sera finalement rachetée par BDE Sport en 2018 avec l’ambition de reconquérir le marché du rugby. Cette même année, la marque équipe alors « une trentaine » de clubs amateurs. 3 ans plus tard, ils sont plus de 150. Au niveau professionnel, c’est une autre histoire. Il y a 5 ans, il n’existe aucun contrat avec un club professionnel. En 2023, ils sont 2 : Oyonnax, remonté en TOP14 cette année, et Albi, actuellement en troisième division française.

BDE Sport, entreprise française indépendante basée en Alsace, est spécialisée dans la distribution d’articles de sport. En 2022, la société de 50 salariés a enregistré un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros. Outre la marque Force XV qu’elle détient, BDE Sport distribue des marques comme Yonex, Craft, Molten, Nox,…

Equipementier des Tonga depuis 2021

En 2021, la marque Force XV signe un contrat avec la fédération tongienne de rugby qu’elle équipe en partenariat avec OSports. Avec la perspective d’une qualification pour la Coupe du Monde 2023.

« Quelle fierté de voir ForceXV sur les stades de la Coupe du Monde de rugby, qui plus est, en France ! » explique Aurélien Bouf, directeur de la marque. « D’un côté, ce partenariat nous permet de venir en aide à une Fédération performante, attachante et décimée ces dernières années par de nombreuses catastrophes climatiques. De l’autre, il renforce notre position de spécialiste rugby, et permet d’accroître notre crédibilité en leur fournissant les produits techniques et performants dont ils ont besoin. »

Montrer la qualité des produits pendant la Coupe du Monde

L’équipementier français nous explique avoir vendu plus de 1 000 maillots des Tonga, un chiffre « très satisfaisants pour le milieu du rugby, et la nation des Tonga, qui compte à peine plus de 100 000 habitants ». Le maillot rouge présente des motifs inspirés des Tapas, des tissus d’écorce et étoffes végétales fabriquées dans les îles du Pacifique. Sur l’avant du maillot se trouve le Tokelau Feletoa. L’un des plus anciens de la culture tongienne, le motif Manulua, est lui présent dans le col de la tunique.

15ème nation au classement World Rugby, l’équipe nationale des Tonga est dans un groupe relevé où Irlande et l’Afrique du Sud se disputeront normalement les deux premières places. Deux des meilleures nations du monde qui offrent de belles affiches aux « Aigles des mers », les Tonga ont d’ailleurs affronté l’Irlande samedi dernier pour leur premier match, et donc une belle visibilité à Force XV. Un match diffusé en prime time qui a enregistré une audience moyenne à 4,1 millions de téléspectateurs.

Cette Coupe du Monde est l’occasion rêvée « de mettre à l’honneur la qualité des produits Force XV, et d’accentuer notre attractivité auprès des clubs amateurs » poursuit Aurélien Bouf. La marque française a même réalisé une mini-série documentaire disponible sur Youtube pour l’occasion. « Nous souhaitons bonne chance à l’équipe des Tonga, qu’ils nous fassent vibrer ! »

Pour cette Coupe du Monde de Rugby France 2023, 10 équipementiers se partagent les maillots des 20 équipes. La marque italienne Macron possède le plus d’équipes avec 7 nations.

