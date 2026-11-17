Pour promouvoir le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, diffusé le dimanche 22 novembre 2026, CANAL+ a dévoilé une bande-annonce inspirée de l’univers du célèbre jeu vidéo Grand Theft Auto (GTA). Une création qui reprend plusieurs codes visuels de la franchise de Rockstar Games.

Publiée sur les réseaux sociaux de CANAL+ F1, cette vidéo de 1 minute et 17 secondes plonge les spectateurs dans les rues illuminées de Las Vegas.

Vue à la troisième personne derrière une voiture, sélection des stations de radio, course-poursuite avec la police et références à la Formule 1 : la bande-annonce multiplie les clins d’œil à GTA, à quelques jours de la sortie annoncée de GTA VI.

Le Grand Prix de Las Vegas, le 22 novembre, seulement sur CANAL+ 🚨 https://t.co/KCSweusjPT — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 13, 2026

CANAL+ mise sur la culture gaming pour promouvoir la F1

Avec cette campagne, CANAL+ joue sur les codes du jeu vidéo pour toucher les amateurs de Formule 1, mais également un public familier de l’univers gaming.

Le choix de Las Vegas, avec ses casinos, ses néons et son circuit urbain, se prête particulièrement à cette mise en scène.

Le Grand Prix de Las Vegas sera diffusé en direct sur CANAL+ le dimanche 22 novembre à 5h, heure française.