Formule 1 – MoneyGram, Chipotle… Pour le Grand Prix d’Austin 2023, l’écurie Haas joue à domicile

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 d’Austin ce week-end, la société MoneyGram célèbre son premier anniversaire de partenaire-titre de l’écurie Haas F1.

Pour ce GP disputé à domicile, MoneyGram propose notamment une activation qui met en avant certains de ses clients sur les monoplaces des pilotes. La société va en effet afficher les visages de 300 clients et fans dans son logo présent sur les monoplaces de Kevin Magnussen et Nico Hulkenberg. Une activation « classique » qui procure toujours son petit effet auprès des principaux intéressés.

Your first look at our special livery we’ll be running in Austin this weekend! #HaasF1 #USGP pic.twitter.com/qKpWfyhCEe

Une livrée spéciale « USA » a ainsi été conçue pour cette course américaine.

Un Grand Prix d’Austin qui est également l’occasion pour l’écurie américaine d’activer quelques partenariats comme avec la chaîne de restauration rapide Chipotle et la mise en avant du patron de Haas Günther Steiner dans un nouveau rôle…

Looks like Nico got the message, but did he save any @chipotletweets for Kevin?! #HaasF1 pic.twitter.com/c3TmXdRnwG

What’s your go-to order at Chipotle? Order in the Chipotle app now! #HaasF1 pic.twitter.com/fJC4ayPtjQ

Guenther knows exactly what he wants @chipotletweets 🌯

Guenther had the opportunity to meet the marshals who'll be helping to keep all the competitors safe at COTA this weekend.

Thank you for the hard work you all put in to allow us to go racing safely, here and all around the world 👏#HaasF1 #USGP pic.twitter.com/ZAWchaP3nU

