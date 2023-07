France Télévisions et Eurosport communiquent leurs audiences pour le Tour de France 2023

Au lendemain de l’arrivée du Tour de France 2023 et la victoire de Jonas Vingegaard, France Télévisions et Eurosport ont communiqué quelques chiffres de leurs audiences.

Diffusée sur France 3 puis sur France 2 à partir de 15h, la course cycliste a enregistré un « record historique avec 42,5 millions de Français qui ont regardé le Tour de France » (Source Médiamétrie – Couverture 1 minute – individus 4+) avec notamment un « record historique sur les Actifs avec 21,6 millions ». La tranche des 15-24 ans affiche 4,7 millions, l’effet de la série Netflix ?

5 étapes au dessus des 5 millions en moyenne

Dans le détail, France 2 enregistre sa meilleure audience moyenne depuis 2011 avec 4,2 millions de téléspectateurs et 44,1% de PdA. Par rapport à l’année dernière, France 2 a ainsi gagné 130 000 téléspectateurs en moyenne. « Le Tour de France permet à France 2 d’être première chaine de France pour les 3 premières semaines de juillet avec une PdA de 19,2% » précise France TV dans son communiqué. Des chiffres qui raviront évidemment les annonceurs présents lors des coupures publicitaires ainsi que les sponsors du Tour de France 2023 et ceux des équipes engagés.

Au total, 5 étapes ont dépassé les 5 millions de téléspectateurs en moyenne (9, 14, 15, 16 et 22 juillet). La meilleure audience moyenne est de 6,3 millions de téléspectateurs pour l’étape du dimanche 16 juillet entre Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc. Le pic a été enregistré à 8,7 millions de téléspectateurs, « soit la 2e meilleure étape des 20 dernières années ». Pour rappel, l’évènement est également co-diffusé sur Eurosport.

L’émission « Vélo Club » présenté par Laurent Luyat enregistre elle sa meilleure audience depuis 2019 avec 2,3 millions et 24,5% de PdA en moyenne, et un pic à 3,6 millions pour l’émission du dimanche 16 juillet.

En immersion avec les supporters de Thibaut Pinot, venus en nombre à l’occasion de la 20e étape du Tour de France pour soutenir le coureur de la Groupama-FDJ ⬇️ pic.twitter.com/uf6ZCB55uz — francetvsport (@francetvsport) July 22, 2023

Les audiences d’Eurosport pour le Tour de France 2023

De son côté, Eurosport revendique un total de 3,7 millions de téléspectateurs cumulés pour ce Tour de France 2023, la « deuxième meilleure édition historique » de la course sur ses antennes.

En moyenne, la chaîne Eurosport 1 enregistre 112 000 téléspectateurs lors de chaque étape, soit 1,2% de part d’audience sur l’ensemble du public.

Le pic d’audience a été enregistré à 357 000 téléspectateurs. Comme pour France 2, c’est la 15ème étape qui est concernée.

Du côté de l’émission « Les Rois de la Pédale », Eurosport annonce une moyenne à 151 000 téléspectateurs le 14 juillet.

Il était temps que ça se termine 😅 Merci d'avoir suivi le Tour de France sur Eurosport avec #LesRP, on vous embrasse 😘#TDF2023 pic.twitter.com/tGU53qV0OD — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 23, 2023

