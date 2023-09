French Days PUMA : -40% sur une sélection de produits

Rendez-vous chez Puma pour vous offrir le meilleur des articles de sport à prix cassé. L’équipementier et spécialiste de la mode Streetwear participe cette année encore aux French Days.

Mondialement connue dans le monde du sport et de la mode, la marque PUMA met son large catalogue de produits à disposition des internautes de tout l’Hexagone. Pendant les French Days qui se tiennent du 26 septembre au 2 octobre, profitez ainsi de nombreuses offres promotionnelles exclusives chez PUMA.

PROFITEZ DES FRENCH DAYS CHEZ PUMA

Jusqu’à -40% de réduction sur une sélection de produits

Chez PUMA, profitez donc de réductions pouvant atteindre les -40% sur une sélection de produits. Des chaussures pour enfants, des ensembles de running pour homme ou encore des tenues de fitness ou de yoga pour les femmes, des centaines de produits seront sujets à d’importantes réductions durant les French Days chez PUMA.

Offrez-vous par exemple les chaussures Sneakers CA Pro Classic à -40% lors des French Days. Pour les amoureux et passionnées d’activités en extérieur, PUMA vous propose une veste de randonnée réversible en PrimaLoft® SEASONS à -36%.

Plusieurs autres modèles de pantalons, de shorts, de t-shirts ainsi que des baskets seront aussi proposés à prix réduits tout au long des French Days 2023 chez PUMA.

Les French Days de retour pour la rentrée 2023

Les French Days constituent les périodes de soldes intermédiaires entre les soldes saisonniers. S’inspirant du concept du Black Friday, 6 grandes enseignes françaises se sont jointes pour organiser un événement promotionnel à destination des consommateurs français : Rue du Commerce, Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, Showroomprivé.com et La Redoute.

Ensemble, ces 6 grandes enseignes de l’e-commerce proposent alors d’importantes réductions sur plusieurs milliers d’articles de mode, de sport, d’ameublement, de décoration ou encore d’aménagement intérieur et extérieur. De nombreuses autres enseignes, marques et boutiques en ligne ont emboîté le pas, y compris donc la marque allemande PUMA. Ne manquez donc pas les French Days, et profitez des meilleures offres promotionnelles que propose la marque PUMA.