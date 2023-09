Funday Football : Un match NFL revisité à la sauce « Toy Story » et diffusé en direct le 1er octobre pour séduire les plus jeunes

Pour cette nouvelle saison de National Football League (NFL) qui a débuté il y a quelques jours, la ligue sportive la plus puissante va continuer d’innover pour capter l’attention des plus jeunes avec la diffusion d’un match reproduit façon « Toy Story ».

Après Bob l’Eponge ces dernières années, la NFL va donc s’appuyer sur le célèbre dessin animé produit par Pixar Animation Studios et les studios Disney pour proposer un nouveau match NFL revisité façon cartoon.

Dimanche 1er octobre, les chaînes Disney+ et ESPN+ vont diffuser le match Atlanta Falcons – Jacksonville Jaguars avec un décor « Toy Story » depuis la chambre d’Andy, le garçon propriétaire de Woody et Buzz l’éclair. Grâce aux nombreuses données collectées (Next Gen Stats), chaque action sera reproduite en temps réel dans ce décor virtuel.

Un match qui sera diffusé en matinée aux Etats-Unis puisque ce match entre les Falcons et les Jaguars se disputera à Londres, dans le stade de Tottenham qui vient de prolonger son accord avec la NFL.

Certains personnages de la saga comme Woody, Buzz l’Éclair, Bo Peep, Bullseye, Bunny, Ducky, Forky, Green Aliens, Jesse, Rex et Slinky Dog,… seront visibles pendant cette retransmission taillée sur mesure pour les enfants. L’occasion pour la NFL de séduire les fans de demain et d’en initier certains au football américain. Les principaux acteurs de cette initiative sont ESPN, ESPN’s Edge Innovation Center, Disney, la NFL, Pixar, Next Gen Stats, Beyond Sports et Silver Spoon.

Un programme baptisé « Toy Story Funday Football » qui pourrait bien trouver son public et donc créer pourquoi pas de nouvelles opportunités commerciales pour la NFL, une ligue qui, avec ses 32 franchises, a engrangé 12 milliards de dollars en revenus nationaux lors de la saison dernière.

Un spectacle donné à la mi-temps !

Façon grand évènement et Super Bowl, ce match NFL façon « Toy Story » aura droit à son « halftime show ». Le cascadeur Duke Caboom tentera ainsi un saut spectaculaire en moto.

Disponible en direct et en replay aux États-Unis et dans certains territoires dont la France

Aux États-Unis, Toy Story Funday Football sera disponible en direct sur Disney+ et ESPN+, avec une rediffusion disponible peu de temps après la fin du match pour une durée limitée.

Ce match « Toy Story » sera également diffusé dans 95 territoires dont la France, le Brésil, le Royaume-Uni et le Mexique.

Ces derniers mois, d’autres ligues sportives se sont inspirés de la NFL et des premiers matchs « cartoon » sur Nickelodeon. On pense notamment à la NHL avec le dessin-animé « Big City Greens » ou encore la Formule 1 avec Sky Group qui a fait appel à des enfants dans le paddock lors du GP de Hongrie.

One of our favourite moments from the Hungarian Grand Prix 😊 Sky Next Generation reporter Ruby was interviewing Daniel Ricciardo when Lewis Hamilton crossed the line to take pole. Her reaction is everything 🥹 🎥 @skysportformel1 pic.twitter.com/vqX1OxWoRm — Formula 1 (@F1) July 25, 2023

