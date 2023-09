La chaîne de restauration rapide française « G la Dalle » a signé un contrat de partenariat avec la Professional Fighters League (PFL) Europe pour l’étape parisienne.

À l’occasion de l’arrivée de la PFL Europe à Paris le 30 septembre prochain, G La Dalle s’associe à la seconde organisation mondiale de MMA.

Les combattants Jordan Zebo et Abdoul Abdouraguimov seront également les ambassadeurs de la chaîne de restauration le temps du PFL Europe Paris. Un logo de G La Dalle sera présent sur leur équipement pendant l’événement. Ils se rendront dans un des restaurants du groupe avant les combats. Sur place, Zebo et Abdouraguimov parleront « de leur parcours dans le MMA, de leurs attentes pour l’événement et de ce qu’ils veulent accomplir dans la PFL ».

« La PFL Europe s’engage à travailler avec des partenaires qui sont aussi passionnés que nous par le développement du MMA. C’est pourquoi nous ne pourrions être plus heureux de nous associer à G La Dalle. Non seulement il s’agit d’une entreprise mondiale à croissance rapide, comme la PFL, mais elle a toujours défendu le MMA en France et continuera à le faire en tant que partenaire principal pour la nuit la plus excitante de l’histoire du MMA français, les Playoffs de la PFL le 30 septembre. » commente Julia Boyadjieva, vice-présidente des opérations internationales et directrice générale de la PFL Europe, dans un communiqué.

« Acteur majeur de la street food, avec plus de 75 restaurants en France, dans les DOM-TOM et à l’étranger, G la Dalle est devenu un modèle de référence dans l’univers du Burger Hallal et devrait atteindre les 100 points de vente d’ici 2024 » ajoute Malik Mensour, directeur des opérations et du marketing de G La Dalle. « Avec une large gamme de produits en constante évolution qui revisitent les best-sellers de la restauration rapide, G la Dalle s’adapte à tous les goûts, à tous les âges et à tous les budgets. Nous avons toujours soutenu le sport et ses valeurs depuis notre création en 2014. C’est tout naturellement que nous poursuivons notre engagement auprès de la PLF Europe et que nous contribuons à populariser le MMA, dont nous sommes de fervents supporters. »

Certains combats diffusés en clair

Après l’UFC Paris 2023 et ses 4 millions de dollars de recettes billetterie il y a quelques semaines, le MMA s’installe donc un peu plus dans la capitale, mais cette fois-ci à travers la PFL et la soirée du samedi 30 septembre au Zenith Paris La Villette.

Certains des plus beaux combats de la soirée, dont ceux de Cédric Doumbé et d’Abdoul Abdouraguimov, vont être diffusés en clair sur la chaîne RMC Découverte (Canal 24 de la TNT). RMC Sport 2 diffusera également la soirée.

🚨🚨🚨 ÉNORME ANNONCE !! 🇫🇷💣 Les combats de @CedricDoumbe et de @LazyKingMMA seront diffusés GRATUITEMENT le 30 septembre lors du PFL Paris ! 🔥 Voici notre dispositif exceptionnel pour l’événement : ▪️ 17h : la carte préliminaire en exclu et gratuitement sur… pic.twitter.com/q40U0wgZ9D — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 20, 2023

