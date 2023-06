Golf – Le PGA Tour, le DP World Tour et l’Arabie Saoudite (LIV Golf) se rapprochent

Un peu plus d’un an après la création du circuit de golf « LIV Golf » par l’Arabie Saoudite, le PGA Tour annonce un accord avec le Fonds public d’investissement du pays (PIF).

Dans le détail, le rapprochement concerne les activités commerciales et les droits liés aux activités golf du PIF et ceux du PGA TOUR et du DP World Tour. Une nouvelle entité sera créée.

le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite effectuera un investissement en capital dans la nouvelle entité pour « faciliter sa croissance et son succès ». La nouvelle entité (nom à déterminer) mettra en œuvre un « plan pour développer ces activités commerciales combinées, susciter un plus grand engagement des fans et accélérer les initiatives de croissance déjà en cours ».

Keith Pelley, Chief Executive of the DP World Tour on today’s landmark agreement between DP World Tour, PGA TOUR and PIF. pic.twitter.com/ezV07DQKnQ — DP World Tour (@DPWorldTour) June 6, 2023

