Golf – Le prize money de l’Amundi Evian Championship 2023. La française Celine Boutier empoche 1 million de dollars

Remporté par la française Celine Boutier, le Major de l’Amundi Evian Championship 2023 va reverser un total de 6,5 millions de dollars aux participantes.

Pour sa première victoire en majeur, qui plus est à domicile, Celine Boutier empoche logiquement la plus grosse prime du tournoi. En plus du titre, la native de Clamart repart avec un chèque d’1 million de dollars, soit un peu plus de 900 000 euros.

Prize money Amundi Evian Championship 2023

1/ Celine Boutier : 1M$

2/ Brooke M. Henderson : 585 967$

3/ Celine Borge : 283 278$

3/ Gaby Lopez : 283 278$

3/ A Lim Kim : 283 278$

3/ Yuka Saso : 283 278$

3/ Nasa Hataoka : 283 278$

8/ Gemma Dryburgh : $158,805

9/ Atthaya Thitikul : $122,100

9/ Megan Khang : $122,100

9/ Su Ji Kim : $122,100

9/ Rose Zhang : $122,100

9/ Nelly Korda : $122,100

14/ Jennifer Kupcho : $95,922

14/ Esther Henseleit : $95,922

16/ Stephanie Kyriacou : $81,808

16/ Morgane Metraux : $81,808

16/ Linn Grant : $81,808

16/ Minjee Lee : $81,808

20/ Min Ji Park : $65,045

20/ Jin Young Ko : $65,045

20/ Ashleigh Buhai : $65,045

20/ Eun-Hee Ji : $65,045

20/ Hyo Joo Kim : $65,045

20/ Anna Nordqvist : $65,045

20/ Angel Yin : $65,045

20/ Alison Lee : $65,045

28/ Moriya Jutanugarn : $47,560

28/ Ariya Jutanugarn : $47,560

28/ Sarah Kemp : $47,560

28/ Sarah Schmelzel : $47,560

28/ Jodi Ewart Shadoff : $47,560

28/ Johanna Gustavsson : $47,560

28/ Ryann O’Toole : $47,560

28/ Wei-Ling Hsu : $47,560

36/ Amy Yang : $35,610

36/ In Gee Chun : $35,610

36/ Wichanee Meechai : $35,610

36/ Ayaka Furue : $35,610

36/ Peiyun Chien : $35,610

36/ Georgia Hall : $35,610

42/ Aditi Ashok : $27,910

42/ Linnea Strom : $27,910

42/ Albane Valenzuela : $27,910

42/ Hae Ran Ryu : $27,910

42/ Leona Maguire : $27,910

42/ Lilia Vu : $27,910

48/ Daniela Darquea : $22,649

48/ Mi Hyang Lee : $22,649

48/ Hye-Jin Choi : $22,649

48/ Miyu Yamashita : $22,649

48/ Patty Tavatanakit : $22,649

53/ Minami Katsu : $20,530

54/ Jiyai Shin : $18,607

54/ Jenny Shin : $18,607

54/ Pauline Roussin : $18,607

54/ Elizabeth Szokol : $18,607

54/ Allisen Corpuz : $18,607

59/ Angela Stanford : $16,363

59/ Hinako Shibuno : $16,363

61/ Cheyenne Knight : $14,758

61/ Stephanie Meadow : $14,758

61/ Yan Liu : $14,758

61/ Karis Davidson : $14,758

61/ Sung Hyun Park : $14,758

61/ Lydia Ko : $14,758

61/ Min Lee : $14,758

68/ Paula Reto : $13,472

69/ Pernilla Lindberg : $13,153

70/ Emma Talley : $12,834

