Golf – Les sponsors de la Ryder Cup 2023 organisée en Italie

Jusqu’au dimanche 1er octobre, l’Italie et le Marco Simone Golf and Country Club accueillent la 44ème édition de la Ryder Cup, compétition qui oppose Team USA à Team Europe.

Evènement majeur de la planète golf, la Ryder Cup est devenue l’un des plus grands événements sportifs au monde. Tous les deux ans, 24 des meilleurs joueurs d’Europe et des États-Unis s’affrontent dans une série de des compétitions de match play.

Pour cette édition 2023 disputée à proximité de la ville de Rome, la Ryder Cup peut compter sur le soutien de nombreux sponsors et partenaires. Des sociétés à la recherche d’une forte visibilité auprès d’un public cible plutôt CSP+ et d’une offre d’hospitalité sur le site de la compétition.

La liste des sponsors de la Ryder Cup 2023

Parmi les partenaires mondiaux de la Ryder Cup 2023, on retrouve AON, BMW, Capgemini, Citi, DP World, Hilton et Rolex.

Les fournisseurs au niveau monde sont aboutGolf, Club Car, Elijah Craig, Moët & Chandon, Pepsico, Toro et UPS.

Les fournisseurs officiels sont aggreko, Antinori, CDW, Costa, Hewlett Packard Entreprise, vivaticket, Peroni, Italy Golf & More, The Friedkin Group, Olybet.

Enfin, les deux équipes possèdent également des fournisseurs officiels. Team Europe a Loro Piana, New Era, PRG Golf, Titleist et G-Tech. Team USA a dans ses rangs National Car Rental, On Location et Polo Ralph Lauren.