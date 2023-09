GP Explorer 2 : comment Alpine a surfé sur la course organisée par Squeezie 

Pour la seconde édition du GP Explorer organisé par le youtubeur Squeezie, la marque Alpine a su profiter de l’événement pour s’offrir une belle visibilité.

Ce samedi 9 septembre, sur le circuit Bugatti du Mans, ce n’était pas une course comme les autres qui avaient lieu. Pour la deuxième année du GP Explorer, 24 personnalités, principalement issues du monde d’internet, s’élançaient au volant de Formule 4 devant plus de 60 000 fans. Imaginé par Squeezie en 2022, le « youtubeur préféré des Français » a su recréer l’événement cette année.

Et comme l’édition précédente, celle-ci a été un franc succès. Sur Twitch, la course a rassemblé 1,3 million de spectateurs, un record dans l’histoire de Twitch France. La course a été remportée par le vidéaste français Depielo pilote, le temps d’une course, de l’écurie Alpine.

Le show Alpine en présence d’Ocon et Gasly !

L’écurie a d’ailleurs fait le show pendant cette journée. Ses deux pilotes de F1, Esteban Ocon et Pierre Gasly, étaient présents et ont, eux aussi, fait gronder les moteurs. Au volant des deux monoplaces BWT Alpine F1 Team, les deux français ont effectué un tour démonstration sur la piste du Mans accompagné de quelques burns.

Une flotte d’A110 pilotées par la « Band of Racers Alpine » (les pilotes F1, Victor Martins, Raphaël Astier, Antoine Leclerc, Margaux Verza, Laurent Hurgon et David Praschl) a offert une série de hot laps aux fans. Les voitures ont d’ailleurs été relookées aux couleurs des pilotes pour l’occasion. Le modèle A110 Pikes Peak était également exposé.

