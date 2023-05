Handball – Le club de Strasbourg recherche ses futurs investisseurs avec une « offre d’emploi »

Créée en 2016, la SAS SEHB (Strasbourg Handball) tente depuis quelques mois de relever la barre d’un point de vue économique. Le club de seconde division est actuellement à la recherche d’investisseurs.

« L’objectif est de renforcer le capital social avec l’arrivée de sociétés et particuliers à la tête du club en passant de 10 320€ à 250 000€ de capital et confirmer cette dynamique par l’arrivée de 200 000€ de nouveaux sponsors » nous explique Clément Huber, 26 ans, président du club depuis l’été dernier. « Malgré une possibilité de sauvetage administratif pour rester en Proligue, le projet est livré à l’intérêt de nouveaux investisseurs. »

« Millionnaires ou milliardaires serait un plus »

Pour tenter d’attirer l’attention et trouver des investisseurs au plus vite, le club a décidé de mettre en avant sa recherche en reprenant les codes visuels d’une offre d’emploi. « Millionnaires ou milliardaires serait un plus » peut-on lire sur l’offre dans le profil recherché.

Pour la saison 2023-2024 avec l’hypothèse de la Division 2, le club strasbourgeois propose de devenir sponsor maillot principal (face avant exclusive) pour 25 000€. Reste à savoir si le club parviendra à être sauvé administrativement en Proligue. « Si l’activité est maintenue mais avec un budget inférieur on évoluera en N1, si l’assemblée vote pour un dépôt de bilan, on repartira en N2 je pense » conclut Clément Huber.

