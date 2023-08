Havas Play devient le nouveau service de presse FFTT

Havas Play va désormais s’occuper de la gestion des relations presse de la Fédération Française de Tennis de Table à un an des Jeux.

Les sollicitations et l’excitation autour du tennis de table étant grandissantes, la Fédération a donc décidé de faire appel à Havas Play. Comme le précise le communiqué « l’enjeu sera de mieux valoriser son action et de gérer de manière plus efficace le volume grandissant de sollicitations » pour préparer au mieux les Jeux de Paris 2024.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

À lire aussi