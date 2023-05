HelloAsso devient la solution de paiement en ligne officielle de la Fédération Française de Tennis (Ten’Up)

A quelques semaines du début de Roland-Garros 2023, la plateforme HelloAsso officialise la signature d’un contrat avec la Fédération Française de Tennis.

Dès aujourd’hui, les ligues, comités départementaux, clubs affiliés et structures habilitées de la FFT pourront profiter de la solution de paiement en ligne de HelloAsso sans frais ni barrière technique à l’entrée. La plateforme est en effet gratuite et repose sur un modèle solidaire (dons utilisateurs).

« Cette nouvelle collaboration avec la Fédération Française de Tennis est une étape majeure dans notre accompagnement du mouvement sportif. Nous allons mettre l’expertise que nous avons développée auprès de dizaines de fédérations et des 55 000 clubs de sport inscrits sur HelloAsso au service d’un objectif : faciliter la vie quotidienne des bénévoles et de toutes les structures affiliées à la FFT » explique Thomas Guillochon, directeur du développement de HelloAsso, dans un communiqué.

Dans le détail, la solution sera intégrée directement à l’application Ten’Up. Pour les clubs de tennis, padel ou beach tennis, l’outil de paiement en ligne est disponible directement depuis ADOC. Les utilisateurs pourront ainsi effectuer des paiements par carte bancaire pour les services en ligne proposés par les clubs, le tout, sans frais.

Aujourd’hui, il y aurait 4 millions de pratiquants de tennis, padel ou beach tennis en France (licenciés et non licenciés). « En collaborant avec HelloAsso, nous offrons une solution de paiement en ligne avantageuse à nos clubs, comités départementaux et ligues, en adéquation avec les usages actuels de nos licenciés et de nos pratiquants. Cela va participer à la transformation digitale et au développement croissant de nos clubs et de leurs activités. » ajoute Daniel Courcol, Directeur Général Adjoint de la Fédération Française de Tennis.

