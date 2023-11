Hexagon Cup : Andy Murray aura son équipe de padel avec « AD/vantage »

Après Rafael Nadal et le footballeur Robert Lewandoski, une autre figure mondiale du sport professionnel lance son équipe de padel pour l’Hexagon Cup.

Lancé par les fondateurs de la Formule E et Extreme E, cette nouvelle compétition de padel par équipes offrira un prize money d’un million d’euros aux joueurs joueurs et joueuses.

Côté format, la compétition mettra en scène 6 franchises de 6 joueurs avec 3 paires (hommes, femmes et futurs talents).

Après l’équipe « Hexagon » incarnée par les spécialistes de la discipline Paquito Navarro et Alejandra Salazar, c’est au tour d’Andy Murray de se lancer dans l’aventure. Le tennisman écossais lance son équipe « AD/vantage » co-détenue avec AD Global Sports. Fondée par Arran Yentob et Dani Vallverdú, AD Global Sports a été créée pour soutenir le développement du sport au Royaume-Uni et dans le monde. Andy Murray lui a déjà investi dans le padel au UK avec Game4Padel.

Une annonce qui intervient quelques jours après l’annonce de la création d’une équipe par Robert Lewandowski avec la « RL9 Padel Team ». La 4ème équipe connue est celle de l’Académie Rafael Nadal sponsorisée par Richard Mille.

A lire aussi