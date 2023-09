Highfield France « Supporteur Officiel » des JO de Paris 2024

Ce matin, la société Highfield France a officialisé la signature d’un contrat avec Paris 2024 au rang de « Supporteur Officiel » des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Dans le détail, Highfield France mettra à disposition pas moins de 91 semi-rigides pour « contribuer à la réussite de la cérémonie d’ouverture ainsi qu’à l’encadrement des épreuves nautiques qui se dérouleront à Paris et à Marseille. » Des bâteaux qui seront mis aux couleurs de Paris 2024.

« En devenant Supporter officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Highfield France renforce son engagement en faveur du sport nautique et de l’excellence, contribuant ainsi à promouvoir les valeurs de compétition loyale, de respect et d’unité que représentent ces jeux. » précise Ronan Chabot, Président Highfield France, dans un communiqué.

« Partenaire historique des grandes courses à la voile, Highfield France mettra toute son expertise au service du projet et nous aidera à relever le défi du plus grand événement sportif mondial » ajoute Tony Estanguet. « Highfield France jouera en effet un rôle essentiel dans la mise en place et l’exécution des compétitions nautiques à Paris et à Marseille, contribuant au bon déroulement des compétitions dans un environnement optimal ».

A lire aussi