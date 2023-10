Hoka et i-Run installent une « station-service » du running avec « Fly Station »

Du 16 au 29 octobre, la marque Hoka et la boutique de running i-Run donnent rendez-vous aux runners à la « Fly Station » pour des expériences et tests inédits.

Dans le pop-up store i-Run x HOKA du 8e arrondissement de Paris, au 32 rue Mathurins, la « Fly Station » propose au grand public des expériences exclusives pendant 2 semaines. Un lieu mis en avant par l’équipementier et le distributeur comme une « station-service au coeur de Paris ».

Pour accompagner la promotion de la nouvelle collection capsule de Hoka intitulée Awaken Energy, les runners pourront tester des produits et participer à des sessions avec des personnalités.

Avec un programme différent lors de chaque session, le grand public pourra s’entraîner avec Samuel Urtado, ostéopathe et fondateur du Team Trail Paris, Manon Genêt, triathlète Team i-Run spécialiste distance Ironman, ou encore Julian Ranc de RUN’IX et l’athlète i-Run x Hoka Jules Robin. Enfin, la dernière session se fera en compagnie de la crew parisienne Power Up.

Pour ceux qui préfèrent les runs en soliste, le magasin peut vous prêter pendant 3 jours, une des paires de running Hoka de la nouvelle collection Awaken Energy. Certains ont d’ailleurs probablement vu l’ancien candidat de Koh-Lanta, devenu influenceur running, Claude Dartois en faire la promotion sur ses réseaux sociaux.

