Hublot dévoile une nouvelle montre connectée UEFA Champions League à 6 200€

Partenaire de la Ligue des Champions depuis 2015, l’horloger de luxe suisse a dévoilé une montre connectée sur laquelle on peut suivre un match en direct.

Intitulé « Big Bang E Champions League », cette montre de 44 mm est limité à 200 exemplaires. Pour suivre un match en direct, il vous suffit de télécharger l’option Ligue des Champions via l’application Hublot sur votre smartphone. Ainsi, dès le début d’une rencontre, la montre se mettra automatiquement en mode « match ».

Time to score big with the new #BigBangE UEFA Champions League Gen3! Limited to just 200 pieces, it boasts the iconic UEFA Champions League blue color in Hublot's ceramic design. #UCL #HublotLovesFootball pic.twitter.com/F582HjdHvA

— Hublot (@Hublot) September 19, 2023