Hummel dévoile le maillot anniversaire des 90 ans de l’AS Saint-Etienne

Ce week-end, l’AS Saint-Etienne va célébrer son 90ème anniversaire à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 2 BKT contre le Paris FC.

Pour l’occasion, le club et son équipementier Hummel (jusqu’au moins 2027) dévoilent un maillot collector « vert et or ». Sur le devant, on retrouve le logo du club entouré de branches de chênes et de laurier, le chiffre 90 ainsi que le logo Hummel en ton sur ton. Une étiquette « Vert & Fier depuis 90 ans ». Ailleurs sur et dans le maillot, on retrouve d’autres symboles du club comme l’étoile et le liseré bleu-blanc-rouge, symboles des dix titres de champion de France, les dates « 1933 » et « 2023 », les armoiries de la ville de Saint-Étienne ou encore une étiquette « Vert & Fier depuis 90 ans ».

« Le maillot de match s’affichera bien avec les sponsors du club mais d’une manière inédite »

Un maillot qui sera porté par les joueurs au stade Geoffroy-Guichard (15h) contre le Paris FC. Ces maillots portés seront dédicacés puis mis aux enchères à l’issue de la rencontre. Le produit récolté sera intégralement reversé à l’Association ASSE-Musée des Verts.

📜 Un maillot pour 90 ans d’Histoire. 1933 exemplaires comme une évidence. Du Vert, toujours & Fier, encore.💚 pic.twitter.com/oykTZWT9Wb — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 2, 2023

Côté merchandising, le maillot collector Hummel de l’ASSE sera vendu à 1933 exemplaires au prix de 90€ dès ce samedi 4 novembre à 10h, à la Boutique des Verts et en ligne. Notons qu’une version « extérieur » en blanc et or est également proposée.

« Pour fêter cet anniversaire important dans son histoire, l’AS Saint-Étienne est fière de compter sur de nombreux partenaires fidèles que sont hummel, Smart Good Things, le département de la Loire, Saint-Étienne Métropole, Aésio Mutuelle, Piscines Desjoyaux, Terroir, BYmyCAR, ZEbet et Kelyps Interim. Tous feront partie de la belle fête prévue ce samedi » précise le club.

