Hyundai lance la campagne « Le but du siècle » pour la Coupe du Monde féminine de football 2023

Lancée l’année dernière, la signature « le but du siècle » est réutilisée par la marque automobile Hyundai à l’occasion de la Coupe du Monde féminine de football 2023 qu’elle sponsorise.

2 mois après avoir renouvelé son partenariat avec la FIFA, Hyundai lance un nouveau volet de la campagne « Goal of the Century » (le but du siècle). Déjà mise en place pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la campagne mettait en avant les « engagements » de la marque envers « les efforts durables, innovants et humains à travers le monde ».

Pour le mondial féminin, Hyundai intègre la question des Femmes et de l’Inclusion. La marque sud-coréenne a dévoilé une vidéo mettant en scène l’évolution du football féminin depuis sa création. Le slogan « How Far We’ve Come » (« Le chemin que l’on a parcouru ») fait également parti du teaser de 15 secondes.

« Cette année, la campagne Le but du siècle s’inscrit dans le prolongement des efforts précédemment déployés par Hyundai pour bâtir un monde durable, en mettant l’accent sur l’inclusion sociale des femmes. Cette campagne met à l’honneur les femmes non seulement en soutenant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, mais également en célébrant l’héritage et l’histoire du football féminin. Au regard du chemin parcouru par le football féminin, Hyundai se veut optimiste quant à l’avenir. En tant que partenaire de longue date de ce sport depuis 1999, Hyundai entend continuer de favoriser l’inclusion et l’égalité dans le monde du sport. » explique ainsi Sungwon Jee, vice-président principal et directeur mondial du marketing chez Hyundai Motor Company.



En plus de cette campagne, Hyundai parraine aussi une exposition qui célèbre entre autres « l’héritage des joueuses », « Calling the Shots : Faces of Women’s Football » (« Décider de ce qu’il se passe : les visages du football féminin »). Elle se tiendra au Musée de la FIFA, pendant le FIFA Fan Festival à Tumbalong Park à Sydney, du 20 juillet au 20 août 2023.



Aussi, le constructeur automobile sud-coréen, soutient le Festival 23. Se tenant à Sydney, ce festival de huit jours pour les jeunes baptisé « Football for Good » (« Football pour le bien »), aura lieu pendant la semaine des quarts de finale du mondial féminin.

Un engagement total

Pour faire diffuser cette campagne, Hyundai a relancé son partenariat avec Common Goal pour soutenir les activités liées au football féminin. Ce mouvement citoyen initié par Juan Mata, parraine le programme « Global Goal 5 Accelerator », qui se concentre sur « le développement de modèles féminins pour les jeunes footballeurs ». Mais aussi « sur l’élargissement des opportunités pour les femmes de participer au football ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hyundai Worldwide (@hyundai)



Enfin, en collaboration avec la plateforme numérique de la FIFA, FIFA+, des jeux comme « Trivia », « Hyundai Goal of the Tournament » et « Hyundai Match Predictor », sont accessible pendant le tournoi. Ils aideront à diffuser le message de la campagne auprès des fans de football du monde entier.

