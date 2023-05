Immersion dans le réseau AMOScien

Des partenariats de prestige gagnant- gagnant

Depuis sa création en 2005, AMOS Sport Business s’engage au quotidien à proposer des formations de qualité aux jeunes passionnés de sport. En parallèle de l’accompagnement académique, cet engagement se traduit aussi par l’insertion professionnelle avec pour but de favoriser leur réussite dans le monde du travail.

Pour atteindre cet objectif, chaque année, notre école tisse de nombreux partenariats avec des acteurs régionaux, nationaux et internationaux du sport management. Des clubs sportifs aux équipementiers en passant par les fédérations, ces partenariats avec des figures d’envergure du sport sont mis en place afin de développer le relationnel et réseau de nos étudiants, et favoriser leur insertion professionnelle. Cette démarche est suivie dans tous nos campus en France et à l’international.

En plus de consolider notre présence dans le milieu sportif, grâce à ces collaborations, nos étudiants bénéficient d’opportunités professionnelles au sein de ces établissements (stages, alternances, premiers emplois). Nos campus ont également la possibilité d’y organiser des événements tels que des rentrées des classes, des cérémonies de fin d’études, des cours délocalisés, des MasterClass ainsi que des journées de cohésion sportive.

Cette saison, de nouvelles alliances ont été développées avec des organismes et clubs emblématiques du secteur tels que :

Par la même occasion, la confiance a été renouvelée avec de nombreuses structures, clubs et organismes tels que :

Le Groupama Stadium, stade officiel de l’Olympique Lyonnais, où nous avons le naming officiel de la Like Zone du stade

La AMOS Women’s French Cup, tournoi majeur de pré-saison de football féminin en Europe dont nous avons également le naming officiel,

Le LOSC de Lille

Le Cercle des nageurs de Marseille

Le MHR Rugby de Montpellier

La Route du Rhum à Rennes

…

Le volontariat CHEZ AMOS

Dans le cadre de leur formation, nos AMOSciens ont l’occasion de mettre en pratique les connaissances reçues en cours à travers de nombreuses actions. Ceci se traduit à travers la participation à des expériences pédagogiques. Nos étudiants sont ainsi parfois volontaires sur l’organisation d’événements de nos partenaires (matchs, MasterClass, projets tutorés).

Ils accompagnent nos partenaires sur des missions en animation, audit, marketing, communication, management et logistique. Ils interviennent également sur des thématiques liées à la RSE, au Sport féminin et le Web 3.0.

L’un des derniers événements en date couvert par nos étudiants est le Meeting international d’athlétisme de Liévin. Rendez-vous incontournable dans l’athlétisme international, cette compétition est le plus grand meeting indoor au monde.

Lors de cet événement, nos AMOSciens se sont occupés de la logistique en passant par l’accueil des athlètes, de réaliser des interviews des vainqueurs en anglais et français et de gérer la plateforme internationale des résultats. Cerise sur le gâteau, ils ont également eu la chance côtoyer les plus grands athlètes du monde.

Un partage d’expérience avec les acteurs du sport business

Au cours de leurs années de formation, nos étudiants rencontrent de nombreux acteurs du sport management. Ils ont ainsi l’occasion d’échanger sur l’actualité et les tendances de ce secteur. Ceci leur permet d’apprendre davantage sur les réalités du terrain et aussi de contribuer à l’évolution de ce secteur en partageant leur vision. A cet effet, des conférences métiers et des colloques sont organisées dans tous les campus avec les entreprises et organismes du secteur.

Parmi les conférences métiers, nous pouvons citer celle organisée par le campus de Montpellier avec la participation de Lisa Valette-Masson du Castres Olympique et Yannis Dominguez du MHR, tous les deux, responsables de communication. Lors de celle-ci, nos AMOSciens ont joué les journalistes l’instant d’une demi-journée en interviewant les intervenants sur leur métier.

« C’est un exercice très intéressant, cela permet aux étudiants d’améliorer leur aisance à l’oral face à des professionnels du métier et les autres élèves souhaitant être guidés durant la conférence. » Emeline Denis et Cloé Wisselmann, étudiantes AMOS Montpellier