Instagram, valorisation,… L’effet Lionel Messi sur la franchise MLS de l’Inter Miami se fait déjà ressentir

Après l’effet Messi sur le Paris Saint-Germain et sur la Ligue 1, l’Inter Miami et la Major League Soccer s’apprêtent à subir les effets positifs de l’arrivée de l’argentin outre-atlantique.

Ce n’est pas encore officiel mais Leo Messi a annoncé cette semaine sa volonté de rejoindre Miami, dans une interview accordée à Sport et Mundo Deportivo. « Ce n’est pas encore bouclé à 100% mais j’ai décidé de poursuivre ma carrière là-bas ».

De son côté, la franchise MLS appartenant notamment à David Beckham a elle aussi communiqué sur le sujet avec une vidéo ironisant sur les rumeurs médiatiques des dernières semaines envoyant l’argentin en Arabie Saoudite ou au FC Barcelone. Sur Instagram, la vidéo affiche 31,8 millions de vues et a été likée par plus de 3,5 millions de personnes. Sur Twitter, la vidéo affiche 32 millions de vues. Un reach impressionnant.

Plus de 6,5 millions de followers pour l’Inter Miami sur Instagram

En quelques heures, les réseaux sociaux de l’Inter Miami ont logiquement accueilli de nouveaux suiveurs. Le compte Instagram de la franchise est ainsi passé d’environ 1 million de followers à 6,5 millions en deux jours.

Un chiffre impressionnant qui place déjà l’Inter Miami comme l’une des franchises de sports US les plus suivies sur Instagram. Les observateurs américains comme Joe Pompliano précisent que l’Inter Miami a désormais plus de followers sur Instagram que n’importe qu’elle équipe de NFL, MLB, NHL et bien évidemment MLS. Seules quelques franchises de NBA résistent comme les Los Angeles Lakers (22,8M), Golden State Warriors (30,5M), Chicago Bulls (9,7M), Cleveland Cavaliers (15,7M), Boston Celtics (7,5M)…

Sur Instagram, l’Inter Miami est désormais devant des équipes américaines comme les New England Patriots (4,9M), les 49ers (2,8M), les New York Knicks (3,8M), Dallas Cowboys (4,5M)….

De son côté, Lionel Messi possède 469 millions de followers sur Instagram. Les chiffres de l’Inter Miami pourraient bien continuer de grimper, surtout lorsque l’argentin communiquera sur sa page et mettra en avant son nouveau club.

Un boost économique pour l’Inter Miami et la MLS

L’arrivée de Leo Messi dans la Major League Soccer aura bien évidemment des répercutions directes sur les revenus de la ligue et de la franchise, que ce soit en terme de merchandising (maillots adidas vendus), sponsoring et ticketing, même si les stades de Major League Soccer sont souvent pleins. Pour rappel, en ligue fermée, une partie des revenus des clubs est centralisé. Concernant les droits TV, il y a fort à parier que le contrat signé avec Apple TV contient un variable en fonction du nombre d’abonnés qui devrait profiter à la MLS. Un contrat estimé par les médias américains à 250M$ par saison. Reste à savoir aussi si la MLS et Apple TV signeront des contrats de diffusion en TV sur certains marchés ou si le géant à la pomme se concentrera sur le MLS Season Pass.

Valorisée récemment par Forbes à 600 millions de dollars, la franchise de l’Inter Miami devrait logiquement passer un cap sur sa valeur. Rattrapera-t-elle prochainement le Los Angeles FC valorisée à un milliard de dollars par le média américain ?

Sur la saison 2022, l’Inter Miami CF a enregistré des revenus de l’ordre de 56 millions de dollars selon Forbes.