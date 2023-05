Intersport rachète Go Sport qui va devenir une enseigne spécialisée Outdoor

En fin de semaine dernière, le tribunal de commerce de Grenoble a validé l’offre de reprise d’Intersport sur Go Sport pour 35 millions d’euros.

« On ne s’associe pas avec un conglomérat qatari… Al Mana était exploitant de l’enseigne Go Sport Moyen Orient, nous avons trouvé un accord pour qu’ils restent exploitant de l’enseigne Go Sport au Moyen Orient. L’enseigne Go Sport en Europe, appartient à Intersport France qui monte le projet » a détaillé Jacky Rihouet, PDG d’Intersport France à BFM Business. « On reprend 72 magasins […] nous allons être complémentaires, 50 magasins passeront sous l’enseigne Intersport en 2024, c’est plus de 130 à 140M à investir sur les 5 ans à venir… »

Go Sport va devenir une enseigne spécialisée Outdoor

Notons que la marque Go Sport ne va pas disparaitre et continuera d’être développée par Intersport avec une stratégie bien particulière, en faire une enseigne spécialisée dans l’outdoor.

« Nous avons une ambition très forte sur Go Sport, en faire le leader du outdoor en France avec la randonnée, le vélo, le running, le trail, le ski l’hiver… » ajoute Jacky Rihouet. « C’est un potentiel de 250 magasins Go Sport à ouvrir dans les 7 ans. On souhaite ouvrir des Go Sport en montagne, en plaine… On va mettre en place des concepts sur la nature, le nautisme… Intersport reste l’enseigne généraliste et Go Sport sera une enseigne spécialisée sur l’outdoor, un marché en pleine explosion. »

Intersport s’est engagé à reprendre 1 446 salariés des magasins Go Sport sur 1 574 ainsi que 185 employés du siège.

En 2022, Intersport France a enregistré un chiffre d’affaires de 3,26 milliards d’euros.

