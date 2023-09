Interview – Coupe du Monde de Rugby 2023 : Benoît Ripault, Directeur Communication et Marketing de Mastercard France

Avant le coup d’envoi officiel de la Coupe du Monde de rugby 2023, Mastercard, Partenaire Majeur de l’évènement, nous explique son dispositif pour ce mondial et sa place dans le monde du sport.

La chaleur est lourde et s’écrase sur la pelouse synthétique du stade Émile Anthoine. Avec la Tour Eiffel à quelques mètres, ce terrain de football offre un cadre unique. Mais aujourd’hui, ce sont des poteaux de rugby qui sont installés. Mastercard a organisé une rencontre entre des jeunes rugbymen et le néo-zélandais Dan Carter. C’est avec passion qu’il apprend aux jeunes pousses à tirer une pénalité.

De son côté le directeur de la communication et marketing de Mastercard France les regardent avec fierté. Benoît Ripault a le sourire et est prêt pour cette Coupe du Monde 2023.

Sport Buzz Business : Pouvez-vous nous décrire le dispositif Mastercard pour cette Coupe du Monde 2023 ?

Benoît Ripault : Nous sommes partenaires de la Coupe du Monde de rugby depuis 2008. L’idée, c’est de pouvoir connecter les gens avec leur passion, que ce soit la culture, la gastronomie ou le sport. C’est pour ça qu’on a signé un partenariat avec la Coupe du Monde de rugby. Pour l’exploiter, Mastercard créé des expériences « priceless », des expériences qui n’ont pas de prix. Notamment avec la possibilité à la fin des 48 matchs, de remettre le trophée Mastercard de meilleur joueur du match. C’est l’un des principaux dispositifs pour cette Coupe du Monde. Pour nos porteurs de carte Mastercard, il a été possible de remporter un package pour aller voir le match France – Namibie avec l’accès à la pelouse à la fin pour remettre le trophée.

Notre campagne marketing qui s’appelle « Quand la vie devient rugby » a démarré hier. Elle montre des scènes de la vie quotidienne où le rugby a rapproché les gens et est venu s’intégrer au quotidien. On a monté cette campagne avec McCann. On va aussi être présent en affichage extérieur, en social et en digital. Le « call to action », l’objectif derrière cette campagne-là, c’est d’inviter les gens à se connecter sur Priceless et de vivre leur passion au plus près.

On a aussi fait profiter tous nos clients de notre écosystème, les banques, les fintech, les marchands de l’hospitalité que nous pouvons avoir à travers cette Coupe du Monde. Au total, sur toute la compétition, on va inviter à peu près 250 clients de notre écosystème; à voir les matchs aux meilleures places.

Pour finir, dans le cadre de notre partenariat avec la Coupe du Monde de rugby, on a la possibilité de transférer nos droits de propriété intellectuelle. Ce qui nous a permis de mettre en place 20 campagnes co-brandés avec des banques, des fintech, des « retailers », pour faire gagner des places, des packages à leurs clients.

« Le trophée d’homme du match a une forme d’enceinte pour propager le son »

SBB : Que pouvez-vous nous dire sur ce trophée d’homme du match ?

B. R. : On avait déjà mis en place ce dispositif pour la Coupe du monde féminine 2021 en Nouvelle-Zélande. C’est un trophée super innovant puisqu’il est physique et sonore. À l’intérieur, il y a une petite puce sonore où des sons du stade, les meilleurs commentaires du match en question vont être traités dans un studio à Paris puis intégrés au trophée. Une musique composée par Surkin et 2 musiciens qui reprend l’identité sonore de Mastercard vient s’ajouter à cela. Le joueur pourra l’écouter en appuyant sur un bouton sous la structure.

Le trophée d’homme du match a une forme d’enceinte pour propager le son. Avec ce trophée, on a vraiment voulu représenter la France. On a donc utilisé de la céramique et du cuir de grandes maisons. Un ruban avec le nom du meilleur joueur du match sera ajouté au trophée. Mastercard a organisé un concours pour qu’un de ses porteurs de carte remette ce trophée à la fin du match France Namibie. Le gagnant est déjà connu et en plus d’avoir gagné des places, il aura donc un accès à la pelouse. La particularité c’est que chaque trophée sera unique grâce aux différents sons.

SBB : Aujourd’hui, vous organisez un événement avec Dan Carter, légende du rugby. Ça doit être génial pour les jeunes…

B. R. : Oui ! Ils sont super contents ! C’est une école de rugby de région parisienne et Dan est ambassadeur de Mastercard pour le rugby. On a également Sébastien Chabal, grande gloire française. Encore une fois, l’objectif c’est de faire vivre à des gens des expériences et des moments uniques avec des anciennes gloires du rugby qui sont super accessibles. Eux, ont envie de transmettre aussi leur histoire avec le rugby. C’est vraiment une super équipe d’ambassadeurs et on est très content de travailler avec eux.

SBB : Quels sont les principaux partenariats sportifs de Mastercard ?

B. R. : Nous avons la Coupe du Monde de rugby depuis 2008, l’UEFA Champions League depuis 1994 donc on approche des 30 ans, c’est un partenaire de longue date. Sur la France, on est aussi partenaire de Roland-Garros depuis 10 ans. Plus récemment, on est devenu partenaire de l’Olympique Lyonnais féminin parce qu’on croit beaucoup à l’inclusion des femmes par le sport. Et on est aussi partenaire de l’e-sport avec League of Legends.

SBB : Avez-vous de nouveaux objectifs de partenariats ? Vous cherchez un sport en particulier ?

B. R. : Non l’idée c’est vraiment de faire vivre les passions au plus proche. On est aussi partenaire dans le cinéma du Festival de Cannes. L’idée c’est vraiment d’être dans le sport, dans le cinéma, dans la musique, dans la gastronomie et de pouvoir faire vivre des expériences « Priceless » qui permettent aux gens de vivre leur passion au plus proche.

SBB : VISA est également très présent sur le sponsoring sportif. Comment vous différenciez-vous de votre concurrent ?

B. R. : La différence principale c’est que nous, sur les sites officiels, tous les paiements sont acceptés. L’idée, c’est que les paiements soient accessibles à tous et soient inclusifs. Par exemple, au mégastore place de la Concorde (Boutique Officielle de la Coupe du Monde de Rugby 2023) n’importe qui peut payer avec n’importe quel moyen de paiement. Nous, au lieu de restreindre des paiements, on essaye d’apporter des avantages privilégiés à nos porteurs. Dans le mégastore par exemple, il y a des lignes rapides au niveau des « checkout » qui sont dédiés aux porteurs de carte Mastercard. Et puis, on avait ouvert les ventes aux porteurs Mastercard 48h avant l’ouverture de billetterie officielle.

