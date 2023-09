Interview : David Tebib, Président de la Ligue Nationale de Handball « On a de quoi satisfaire l’ensemble de nos fans et on est très heureux »

À l’occasion de la conférence de presse de rentrée de la Ligue Nationale de Handball, David Tebib sont Président fait le point sur l’activité commerciale.

David Tebib vient de terminer sa présentation. Il a parlé des nouveautés, des attentes de cette saison 2023/24 dans une salle quasiment pleine où joueurs, entraîneurs et journalistes étaient venus en nombre.

Cette année, le budget de la Ligue Nationale de Handball s’élève à 9,2 millions d’euros. Un chiffre qui représente un peu plus de 5,6M€ si l’on prend uniquement en compte la Liquy Moly Starligue, la D1 du handball. Impatient que cette nouvelle saison démarre, c’est le pas décidé qu’il s’approche.

SBB : Quelles sont les principales sources de revenus de Ligue Nationale de Handball ?

David Tebib : Ce sont les droits TV en majeure partie, avec beIN SPORTS, notre partenaire jusqu’en 2026. Et puis évidemment les partenaires privés, avec Weber, un filiale de Saint-Gobain qui nous a rejoint. L’association de ces deux axes nous donne la possibilité d’avoir des ressources suffisantes pour aider au développement des équipes professionnelles de Liqui Moly Starligue et de ProLigue.

SBB : Des nouveaux sponsors pour cette nouvelle saison ?

DT : On est déjà très heureux de pouvoir annoncer un chiffre officiel qui est de 100% de renouvellement de nos partenaires. C’est quelque chose d’assez rare dans le contexte économique actuel. Il y a également l’arrivée de Weber (partenaire depuis le début de l’année), qui s’engage pour 3 saisons. On est extrêmement fier et heureux d’écrire cette histoire avec eux.

SBB : Quelle est la durée du Naming avec Liqui Moly et son montant annuel ?

D.T : On était sur 3 ans et là ils ont actionné l’option pour 2 années supplémentaires. Concernant le montant, je laisse à l’appréciation de Liquy Moly. On est toujours discret à Ligue Nationale de Handball mais on est aux alentours du million d’euros.

SBB : Avez-vous le détail de la répartition de la dotation financière pour les équipes de la Liqui Moly Starligue ?

D.T : On a la volonté d’être le plus équitable possible. C’est-à-dire que l’enveloppe globale est de quelques centaines de milliers d’euros par club. Ce qui nous importe c’est qu’il ait vraiment une forme d’équité pour pouvoir faire rejaillir sur chaque club, chaque division un impact financier.

SBB : Un mot sur la diffusion du championnat pour cette nouvelle saison, pouvez-vous nous en rappeler le dispositif ?

D.T : Avec HandballTV et notre partenaire premium beIN SPORTS, c’était 900 heures de handball consommé la saison dernière. 5 matchs visibles sur HandballTV, 3 matchs premium sur les antennes de beIN Sports. On est très heureux de ce partenariat. On propose aux fans l’intégralité du handball avec la nouveauté : toutes les journées de ProLigue diffusées sur HandballTV. On a vraiment de quoi satisfaire l’ensemble de nos fans et on est très heureux.

