Interview : Laurent Latour, Directeur communication et Numérique de France Rugby

A l’aube de la Coupe du Monde de Rugby 2023 disputée à domicile, la Fédération Française de Rugby (FFR) a préparé avec minutie ce temps fort d’un point de vue de la communication avec la presse et les journalistes.

Il y a quelques jours, la FFR a ansi lancé sa nouvelle « newsroom » presse.ffr.fr, une plateforme accessible aux médias.

L’occasion de poser quelques questions à Laurent Latour, Directeur communication et Numérique de France Rugby.

« Notre ambition avec la Newsroom ne se limite pas à augmenter notre visibilité médiatique »

Sport Buzz Business : Quels prestataires avez-vous mobilisés pour ce travail sur la Newsroom ?

Laurent Latour : Pour faire de la Newsroom une réalité, nous avons fait appel à deux partenaires de qualité. L’agence Magma, experte en UX-UI, a déployé son savoir-faire pour rendre l’interface intuitive et agréable à utiliser. Apsulis, notre collaborateur pour le développement, a démontré une expertise technique sans faille, faisant de cet espace presse numérique une réalité concrète et fonctionnelle. Ces experts ont été brillamment pilotés par Méghane Favrel, attachée de presse, et Justine Marcel, responsable du numérique.

SBB : Quels objectifs nourrissez-vous avec ce nouvel outil ? Plus de retombées dans les médias ?

LT : Notre ambition avec la Newsroom ne se limite pas à augmenter notre visibilité médiatique. Il s’agit plutôt d’une transformation de nos relations avec les médias, de la modernisation de nos outils de presse. Nous voulons répondre aux besoins des journalistes d’obtenir des données fiables, factuelles et facilement accessibles. Cet espace a été construit avec des journalistes-testeurs. Et comme nous cherchons toujours à innover, nous devrions bientôt voir des contenus comme des podcasts ou des infographies enrichir notre offre.

SBB : Comment avez-vous vu évoluer le métier de journaliste ces dernières années, faut-il de plus en plus mâcher leur travail, notamment grâce à un outil comme la Newsroom ?

LT : Le paysage médiatique a radicalement changé ces dernières années. Les journalistes sont submergés par l’information et notre objectif avec la Newsroom n’est pas de leur « mâcher » le travail, mais de leur offrir un outil efficace pour naviguer dans l’océan d’information du monde du rugby. Nous voulons être un partenaire et non une source de bruit supplémentaire. Avec la Newsroom, nous avons réussi à centraliser et segmenter toutes les informations relatives à la FFR, ce qui permet aux journalistes de gagner un temps précieux. Et comme une petite anecdote, un journaliste nous a récemment remercié en disant que notre Newsroom était une « bouée de sauvetage dans un océan d’emails ».

On lance notre ! Un tout nouvel espace numérique au service des médias et de la presse ! ✉️ Accès à toutes nos communications

✍️ Demande d’accréditations

Médiathèque de contenus … et bien d’autres services encore ! Rdv sur https://t.co/JjG1CeGV1Z ! pic.twitter.com/w6NVBYsOpJ — France Rugby (@FranceRugby) July 28, 2023

