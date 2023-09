Interview – Le club de football amateur du FC Rocquancourt fait parler de lui grâce à son maillot ultra stylisé (et un shooting photo quali)

Cette semaine, un club amateur de football normand évoluant en Départemental 4 (Calvados) a réussi à faire parler de lui et de son nouveau maillot grâce à quelques centaines d’euros et pas mal d’heures de travail.

Avez-vous déjà entendu parlé du FC Rocquancourt ? Si vous êtes branché Twitter, vous n’avez pas pu passer à côté. Depuis mercredi, ce club fait « sensation » avec la présentation hyper qualitative de son maillot extérieur au look très stylisé, façon Venezia FC toute proportion gardée. Précisons que le col chemise rouge et vert ne fait pas partie du maillot.

« Nous avons recrée cette saison une équipe sénior dans notre club, il ne restait que les vétérans. Moi je joue lorsque je ne suis pas blessé (rires). J’ai proposé mes services à travers mon agence de communication Doki Doki pour la création du logo. Puis nous nous sommes dit qu’on pouvait faire plus, avec un maillot, des actions sur les réseaux sociaux…On a réfléchi à un concept et on a souhaité valoriser le foot amateur à travers l’esthétique, avec des vibes Venise, Athènes, des références qu’on a en interne » nous explique Axel Chauvierre, Fondateur de Doki Doki.

« On a cumulé 2 millions d’impressions sur les différents posts montrant notre maillot »

« Pour le maillot, on a choisi les couleurs, pas le template, on avait cette idée de Renaissance et faire un maillot rétro… on a trouvé un sponsor, Les Mets Chai (caviste et restaurant), qui match avec le foot amateur. On a travaillé avec un fournisseur local pour la production, on lui a donné notre cahier des charges. On a ajouté un écusson brodé. Notre sponsor a donné 800€ pour faire les maillots, 20 au total pour les joueurs de l’équipe. » ajoute Axel Chauvierre.

Le point de départ du buzz ? Mercredi, avec des partages de plusieurs comptes sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. « Il y a eu un déferlement sur Twitter, avec d’abord Footpack, Footballogue, sofoot, Point de Pénalty… On a décidé de mettre en vente le maillot sur notre site, le prix est de 55 euros, on a un délai de 3 semaines à 1 mois… On a cumulé 2 millions d’impressions sur les différents posts montrant notre maillot… on a eu 10 000 visites en jours sur notre site et déjà 50 ventes du maillot ! On va envoyer un maillot à Nicolas Villas (journaliste RMC) »

📸 Voici le FC Rocquancourt, le club amateur le plus frais de Normandie. pic.twitter.com/j3Qmug4pTt — footpack. (@footpack) September 13, 2023

Le FC Rocquancourt, pensionnaire de 4eme division départementale dans le Calvados, a dévoilé son nouveau maillot avec un shooting digne des plus grands clubs européens ! 🤩 Le club a sorti le grand jeu pour annoncer son nouveau sponsor, qui est un commerçant local. 👏 Pourriez… pic.twitter.com/8tNwxWXj6G — Footballogue (@Footballogue) September 14, 2023

Une forte visibilité donc grâce à un contenu qualitatif qui a trouvé son public. De quoi ravir l’équipementier Macron. « On a pas encore eu de retour de Macron, on les a choisi car on avait un prix avantageux avec notre fournisseur local. On aimerait bien que notre maillot soit porté par des gens que l’on aime bien, comme Orelsan par exemple, on est près de Caen. »

« Le shooting c’est fait en deux temps » complète Axel Chauvierre. « On souhaitait valoriser notre sponsor, on a shooté avec le patron et une serveuse et des joueurs. L’idée était de le valoriser. Puis on a refait un shooting à Caen avec un modèle qui s’appelle Romane »

« On voulait avant tout s’amuser et si ça prenait localement, tant mieux ! Ca nous met la pression pour le maillot domicile qui sortira en fin d’année (rires), on va faire du sublimé chez Macron, d’autres sponsors seront présents… on fera des nouveaux contenus. »

Axel Chauvierre, fondateur de l'agence Doki Doki, qui a travaillé sur le maillot et son lancement. "On a cumulé 2 millions d'impressions sur les différents posts montrant notre maillot "#FCRocquancourt @FCRocquancourt pic.twitter.com/y5wOQa3d8t — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) September 15, 2023

Pour Axel Chauvierre, ce shooting médiatisé est évidemment une bonne chose pour son agence mais la motivation première n’était pas là. « L’objectif n’était pas de faire la pub de l’agence… mais avec les retombées, si ça ouvre d’autres projets avec d’autres clubs, tant mieux, on est à l’écoute. On peut avoir des contacts avec d’autres sponsors, des entreprises locales qui viennent nous voir pour les bonnes raisons. On est surpris, « sonné » de tout ça, je passe le temps à remercier les gens, il y a 99% de bienveillance, les joueurs de l’équipe sont heureux… Il y a une satisfaction personnelle et collective ».

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter