Interview – Les ambitions de Skweek et de la Chaîne L’Equipe pour la Betclic Elite, une saison 2023-2024 à 1,3M€ de droits TV

À 24h de la reprise de la Betclic Elite saison 2023-2024, voici comment la plateforme Skweek et la chaîne L’Équipe vont se partager la programmation du championnat.

Pour cette nouvelle saison, la LNB entre dans un nouveau cycle de droits TV sur le cycle 2023-2030. Comme l’indique son président, Philippe Ausseur, les revenus de la LNB provenant des droits TV augmenteront de saison en saison. « Cette première année, on va démarrer aux alentours de 1,3 million d’euros, puis très rapidement l’année suivante on passera le cap des 2M€ et l’objectif est de monter à 3 millions d’euros, mais pour ça, il faut qu’on soit au rendez-vous ! »

« On veut être bien plus qu’un broadcaster » – Lilian Baudard, directeur marketing de Skweek

Skweek proposera 100% des matchs de la Betclic Elite (saison régulière, playoffs, finales, Leaders Cup, All Star Game) sur sa plateforme payante (70€ à l’année). « La programmation du week-end va nous permettre de raconter une histoire. Comme une série d’un site de streaming, on veut feuilletonner toute la saison. » explique Cyril Méjane, directeur éditorial de Skweek, lors du point presse.

De l'excitation, de l'ambition et toujours autant de passion ✨ 🍿🇫🇷 La nouvelle saison de #BetclicELITE démarre ce samedi 16 septembre ! pic.twitter.com/bBCuFfd7jF — LNB (@LNBofficiel) September 14, 2023

Un multiplex sera mis en place sur les matchs du samedi à 18h30. « On veut faire quelque chose qui va marquer les esprits, on va faire évoluer les multiplex traditionnels. » continue le directeur éditorial de la chaîne propriété de FEDCOM. « On veut s’inspirer des nouvelles plateformes, de Twitch, de Snapchat, de ce qui peut y avoir sur certains réseaux sociaux, pour proposer à une autre audience, à des spectateurs qui ont envie de découvrir autre chose, une émission avec du basket mais aussi toute cette culture autour du basket qui sera à découvrir dans ce multiplex. »

« C’est un partenariat important pour nous, on veut être bien plus qu’un broadcaster » nous précise Lilian Baudard, directeur marketing de Skweek. On veut être un partenaire de tous les clubs. Il y aura du live évidemment, mais on va aussi faire beaucoup du choses hors live. On va aller à la rencontre des clubs, on va raconter les histoires intéressantes, on va faire énormément de choses… ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Buzz Business (@sportbuzzbusiness)

Et sur la chaîne L’Équipe ?

La chaîne L’Équipe co-diffusera en clair, lors de chaque journée, le match du dimanche 19h. « On a la volonté de premiumiser les contenus que l’on propose sur l’ensemble de nos médias à nos téléspectateurs, à nos abonnés, à nos internautes et la Betclic Elite rentre complètement dans cette stratégie-là » précise le directeur général du groupe L’Équipe, Laurent Prud’homme.

En diffusant un match en clair par journée, la LNB aura cette saison encore une certaine fenêtre de visibilité à un horaire stratégique. Ce qui devrait ravir les différents sponsors des équipes qui seront diffusées. « Je pense, objectivement, qu’on ne pouvait pas mieux rêver sur l’exposition. La case du dimanche 19h en termes d’exposition au grand public est vraiment hallucinante. » se réjouit Philippe Ausseur, président de la LNB.

« La télévision en clair, ce sont des rendez-vous » complète Jérôme Saporito, directeur de la chaîne L’Équipe. « Pour nous, dimanche 19h ça va être le moment clé, ça va être le moment du basket en clair. Pourquoi ça va être aussi important ? Parce que c’est la seule case du week-end, où il n’y a pas d’autres sports majeurs. Il n’y a pas de Top 14, pas de Ligue 1, il n’y a pas de handball, il n’y aura pas tous ces sports-là. Dimanche 19h, il n’y a pas de direct de sport. Ça, c’est une chance pour la chaîne et pour le basket parce qu’on va pouvoir lui donner cette maison-là. »

Lorsque les journées auront lieu en semaine, L’Équipe diffusera en prime time un des matchs mais l’objectif est clair, faire du créneau dimanche 19h, le créneau du basket français.

À lire aussi