Interview – Les lunettes « Demetz » de Fabien Galthié, l’autre star de cette Coupe du Monde de Rugby 2023

A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023, la marque de lunette Demetz portée par le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié s’offre un beau coup de projecteur. On en parle avec le PDG de la société Gilles Demetz.

Passionné de rugby ou simple amateur de sport, difficile de passer à côté des lunettes du sélectionneur du XV de France. Depuis plusieurs années, Fabien Galthié porte des lunettes au style particulier et qui font maintenant entièrement parti du style du coach.

« On a entre 60 et 70 parutions presse depuis 15 jours »

De quoi forcément attirer l’attention sur la marque et le modèle. « Je n’ai pas encore calculé mais on a entre 60 et 70 parutions presse que ce soit sur internet, en radio ou télé depuis 15 jours » nous explique Gilles Demetz PDG de la marque Demetz. « Effectivement, on est encore plus visible depuis 15 jours. Mais on l’était un peu avant bien sûr. » C’est vrai que les médias sont nombreux à parler de ces lunettes : RTL, Europe 1, France Inter, Europsort…

« Nous n’avons pas de contrat avec Fabien. On a pu lui proposer mais il n’a pas voulu »

Gilles Demetz semble désormais habitué à l’engouement médiatique qui règne autour de ces fameuses lunettes. Il tient à apporter quelques précisions : « Nous n’avons pas de contrat avec Fabien. On a pu lui proposer mais il n’a pas voulu. Il m’a dit « Écoute, je ne préfère pas parce qu’aujourd’hui, j’ai un statut de sélectionneur envers la fédération française de rugby et je n’ai pas envie qu’un jour on me reproche d’avoir gagné de l’argent grâce à ce poste ». Donc il n’y a pas de contrat, on ne lui donne absolument pas d’argent. »

Fabien Galthié, égérie non officielle de Demetz

Fabien Galthié fait, en quelque sorte, de la pub gratuitement à Demetz, car l’impact n’est pas que médiatique. Mais encore faut-il associer la marque Demetz aux lunettes du sélectionneur. « C’est un produit que l’on a encore en collection, qui est très bien mais nous avons plein d’autres produits plus récent. Mais c’est vrai que celui-là se vend très bien grâce au fait que Fabien le porte » ajoute Gilles Demetz.

« J’ai vu passer pas mal de choses… C’est un modèle qui est vendu à peu près 120€. Nous, on vend aux opticiens et chaque opticien fixe son prix, mais c’est entre 120 et 130€. Le modèle que Fabien porte est le ROS 21. 21, parce que c’est le 21e modèle de la collection et ROS ça veut dire « Revolution Optique Sunglass ». Ça nous fait une bonne visibilité et puis un accroissement de la notoriété. On cherche toujours à se faire connaître un peu plus du grand public et le modèle qu’il porte, on le vend très très bien. Dès qu’il y a une apparition de Fabien à la télé, les opticiens nous appellent tout de suite pour commander la lunette de Fabien Galthié. Ça nous fait effectivement une bonne communication ! ».

Coup de projecteur

Mais est-ce que le sélectionneur du XV de France est la seule personnalité à porter des Demetz ? Non. Mais, pour des raisons de confidentialité, la marque qui propose une large gamme de lunettes pour la pratique du sport ne souhaite pas communiquer le nom de ces partenaires.

« On est une petite société, on n’a pas le budget sponsoring gigantesque des autres grandes marques. Nous, on sponsorise surtout les gens qui ne sont pas trop connus mais qui ont un gros palmarès. » ajoute le PDG de la marque. « Principalement pour une question d’expertise. C’est la phrase « qui peut le plus, peut le moins ». C’est-à-dire que si ça leur convient, ça peut convenir à l’amateur. Même si parfois on ne les équipe pas de la même manière parce que le professionnel n’a pas le même besoin que l’amateur. »

Le XV de France champion du monde, un rêve ?

« Fabien est quelqu’un qui a vraiment de belles valeurs. Et puis je n’ai pas l’impression qu’il y ait eu cet engouement, à part pour le football bien sûr, envers une équipe de France de rugby depuis un bon petit moment. Dès le premier match on voyait des centaines de milliers de personnes à la Concorde. Ça serait magnifique pour la France ». Et sûrement pour Demetz aussi.

