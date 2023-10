Interview – Patrick Chapuis, président Canon France, sponsor de la Coupe du Monde de Rugby 2023

En marge de la Coupe du Monde de Rugby 2023 dont Canon est Fournisseur Officiel, Patrick Chapuis, président Canon France, nous parle de la place de la marque dans cet événement.

Enchaînant une troisième Coupe du Monde de Rugby de suite en tant que sponsor, Canon est de plus en plus associé au rugby.

Pour en savoir plus sur la stratégie de Canon, nous avons posé quelques questions à Patrick Chapuis, président de la branche France.

Sport Buzz Business : Concernant le coeur d’activité de Canon, proposez-vous du matériel ou autres dispositifs produits aux photographes présents lors des matchs de la Coupe du Monde de Rugby ?

Patrick Chapuis : Canon offre sur place aux photographes accrédités un service de nettoyage d’optiques et de boîtiers, de réparations et de prêts de matériels. C’est un service que fournissent nos équipes CPS (Canon Professional Services) sur les événements sportifs majeurs, incluant bien évidemment ceux auxquels Canon est associé en tant que Sponsor, Partenaire ou Fournisseur Officiel mais également sur de nombreux autres. Ce service est extrêmement apprécié par les organisateurs des événements mais aussi bien sûr par les photographes accrédités.

Sur la Coupe du Monde de Rugby 2023, Canon assure cette prestation au Stade de France pour tous les matches se jouant dans ce stade, ainsi que sur les stades à Lyon, Marseille et Nice pour certains matches.

Le nombre de photographes accrédités pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France est de 417 sur l’ensemble des stades.

« Cette Coupe du Monde correspond au 4ème événement mondial de rugby auquel Canon s’est associé »

SBB : Quelle est la durée du partenariat avec World Rugby ?

PC : Ce partenariat sur la Coupe du Monde de Rugby 2023 avec World Rugby a débuté en juin 2022 et prendra fin le 31 décembre 2023.

SBB : Quels sont les autres partenariats d’envergure de Canon dans le sport, passés ou actuels ?

PC : Canon a été associé à des événements sportifs majeurs tels que les Coupes du Monde de Football FIFA, les championnats d’Europe de football UEFA EURO, la Champions League, la Coupe d’Afrique des Nations, la Formule 1, les championnats du monde de patinage artistique, les championnats du monde d’athlétisme, les internationaux de Roland Garros, des compétitions de golf, et plus récemment les jeux du Commonswealth 2022.

Au-delà des événements sportifs, Canon s’est associé à d’autres événements de renommée internationale tels que EXPO 2020 Dubai et a aussi été partenaire du WWF, de la Croix-Rouge et du World Press Photo.

Pour revenir au rugby, cette Coupe du Monde correspond au 4ème événement mondial de rugby auquel Canon s’est associé. Nous avons en effet été Sponsor Officiel des deux Coupes du Monde de Rugby 2015 et 2019, Sponsor Mondial de la Coupe du Monde Féminine 2021 (qui s’est tenue au final en 2022 en raison de la crise sanitaire), et nous sommes très fiers d’être cette année Fournisseur Officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Le siège social du groupe Canon basé à Tokyo, Canon Inc, est par ailleurs propriétaire du club japonais de rugby à XV, le Yokohama Canon Eagles, qui joue en Japan Rugby League One. Faf de Clerk, demi de mêlée de l’Afrique du Sud et champion du monde en titre, joue actuellement dans l’équipe des Canon Eagles.

« Le rugby est l’un des sports qui rencontre auprès du public un engouement croissant »

SBB : Outre le XV de Légende du rugby, quelles sont les autres activations mises en place par Canon en France et/ou à l’international ?

PC : Des campagnes digitales sur les réseaux sociaux et YouTube ont été mises en place dans plusieurs pays. En France, nous avons noué un partenariat avec RMC (3,2 millions d’auditeurs chaque jour et 1,7 million auditeurs en moyenne par semaine sur le sport), la seule radio officielle en France de la Coupe du Monde de Rugby 2023, avec le dispositif particulier. Canon sponsorise l’émission délocalisée « Intégrale Sport » du vendredi au dimanche via : 1 billboard 8 sec. par heure sur chaque émission soit 45 billboards 8’’ durant toute l’opération.

Des messages voix antenne de 20 sec. sont diffusés pendant toute la durée de la compétition dans 3 autres émissions de RMC (Les Grandes Gueules, Super Moscato Show et After Foot) soit 40 messages. La marque est aussi intégrée aux posts réseaux sociaux de l’émission délocalisée. Le logo Canon est aussi présent sur des bâches co-brandées du studio délocalisé de la Fan Zone.

SBB : En quoi l’audience du rugby est intéressante pour une marque comme Canon ? Quels sont les insights que vous avez concernant cette audience comparée à vos données consommateurs ?

PC : Le rugby est l’un des sports qui rencontre auprès du public un engouement croissant, particulièrement en France cette année avec la compétition qui se joue dans notre pays. C’est également un sport qui nous permet de toucher aussi bien nos consommateurs grand public que nos clients B2B.

Quelques données sur l’audience de cette Coupe du Monde de Rugby 2023 : 47% ont l’intention de suivre celle de 2023, soit une progression de 27% sur la France et de +45% sur les 15-24 ans. La moitié des intentionnistes consultent chaque jour l’actualité sportive avec une affinité plus forte pour la TV, la radio et les sites/applis spécialisés. Un profil d’intentionnistes plus masculin et âgé mais également beaucoup plus assidu (59% masculin/41% féminin) de l’actualité sportive en général.

