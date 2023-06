Interview : Sacha Khayat, Fondateur d’OpeningStage en charge de l’animation les jours de match du PSG

Il y a quelques jours, la société OpeningStage a annoncé avoir remporté l’appel d’offres pour animer les matchs du Paris Saint-Germain pour les années à venir.

Pour en savoir plus, nous avons posé quelques questions à Sacha Khayat, Fondateur d’OpeningStage.

Sport Buzz Business : Vous venez d’annoncer un nouveau partenariat avec le Paris Saint-Germain pour la saison 2023-2024, renouvelable deux fois c’est ça ?

Sacha Khayat : Exactement, cela veut dire qu’à la fin de la saison 2023-2024, si le PSG est satisfait de notre travail ils continueront de faire appel à nous par la suite. Idem à la fin de la saison 2024-2025. Mais tout au long d’une saison, nous échangeons avec eux après chaque match et ils nous font des retours sur les animations.

Le PSG nous refait confiance après 5 saisons de partenariat, on en conclut qu’ils apprécient notre travail pour la Fan Expérience au Parc des Princes. Cependant, on se challenge chaque jour pour améliorer toujours plus l’expérience dans leurs espaces.

« L’objectif est de proposer une expérience pour chaque typologie de personne se rendant au stade »

SBB : Qui sont vos principaux clients dans le sport ?

SK : Nos principaux partenaires dans le sport sont le PSG et le stade Français avec qui nous travaillons depuis plusieurs saisons. 5 saisons pour le PSG et autant pour le Stade Français. Lors de chaque match à domicile nous sommes présents avec des artistes aux quatre coins du stade.

Nous avons aussi collaboré avec d’autres clubs, récemment, Angers SCO pour l’inauguration d’une nouvelle tribune à Raymond Kopa mais aussi l’AS Monaco où l’on a fait intervenir des magiciens et jongleurs dans l’espace famille « Muneglu Family » pour plusieurs matchs.

On anime chaque année des courses à pied comme les 10K de Paris, ou Run My City ou encore des compétitions hippiques comme le Prix de Diane et le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe par exemple.

SBB : Comment OpeningStage se démarque de la concurrence ?

Sur chaque événement que nous produisons, un chef de projet est présent sur place pour s’assurer du bon déroulé. Nous effectuons quotidiennement une veille artistique pour proposer à nos partenaires des artistes avec une image au top et un talent certain.

Nous prenons en charge toute l’organisation des animations produites : rechercher les artistes, les présenter au client, envoyer à client + artistes des feuilles de route avec horaires et infos pratiques, prendre des photos et vidéos le jour-j pour les clients. Nous sommes aussi capables de fournir des kits de communication en amont des événements à nos partenaires.

Aussi, un de nos gros points forts et d’être ultra réactifs aux demandes de nos clients. Nous sommes capables de répondre aux briefs des clubs dans les 24h.

SBB : En quoi les animations « jour de match » sont aujourd’hui un incontournable dans la Fan Experience ?

SK : Aujourd’hui, quelque soit le domaine dont on parle, les gens sont à la recherche d’expériences, qui leur permettent de s’évader du quotidien et de vivre des émotions fortes. Le sport est donc aussi concerné par cela, les spectateurs aspirent à découvrir encore plus qu’un match en allant au stade. Il est primordial pour les satisfaire de leur offrir quelques heures de sensations et d’expériences, notamment avec des animations artistiques. C’est pour ces raisons que le public présent au stade est très sensible aux animations et événements proposés par les clubs.

C’est le cas par exemple des familles, étudiants, touristes, groupes d’amis. L’objectif est de proposer une expérience pour chaque typologie de personne se rendant au stade. La Fan expérience doit être ciblé et les animations adaptées à chacun.

Par exemple au Parc des Princes, les habitués de la tribune Boulogne sont plutôt jeunes, soit entre amis soit accompagnés de leurs éducateurs de clubs ou de leurs parents. Avant le match et à la mi-temps, ils adorent défier nos football freestylers balle au pied sur le rythme de notre DJ.

Aux abords du stade on trouve beaucoup de touristes. Nos djs s’adaptent alors à cette cible en leur proposant des tubes internationaux et la joie peut se lire sur leurs visages à chaque match.

On peut citer aussi le Stade Français, où nous produisons des magiciens ou portraitistes qui vont à la rencontre des partenaires du club dans les espaces VIP. Une expérience agréable en « close-up » qui plait toujours. Dans le même temps de l’autre côté du stade, les étudiants se défoulent sur les mix de notre dj en attendant le match. Enfin, tout le monde se réunit pour la bodéga d’après match et 2h de fête !

« Le PSG tient à proposer de nouvelles expériences à ses spectateurs et ça sera le cas notamment avec les bodégas »

SBB : Quel est le dispositif prévue pour la rentrée avec le PSG ?

SK : Ce qu’on peut vous dire c’est que comme pour cette année, les supporters du PSG devraient avoir droit à des animations lors de chaque match à domicile. En cette fin d’année nous avons produit pour les fans de nouveaux types de talents au Parc des Princes, notamment des shows de danses très dynamiques qui ont été très appréciés.

Le PSG tient à proposer de nouvelles expériences à ses spectateurs et ça sera le cas notamment avec les bodégas. Ces fêtes semblables à celles que l’on connait dans le rugby seront régulièrement déployées, avec nos artistes : danseurs, acrobates, djs, saxophonistes.

Pour la saison qui arrive, on reste dans cette optique de proposer des dj sets, mais aussi d’autres animations toujours plus originales : fanfare de tambours et de LED, batucada brésilienne, danseurs showmans, cheerleaders, maquilleuses, duo dj+sax… Pour vous donner un ordre d’idée, lors du dernier match du PSG nous avions 6 djs + une team de danseurs au Parc des Princes.

