Paris 2024 : Pour les plus fortunés, une offre hospitalité à 11 000€ par personne pour la Cérémonie d’Ouverture sur la Seine

En fin de semaine dernière, la société « On Location » a dévoilé ses offres d’hospitalités pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent se faire plaisir, il sera possible d’assister au spectacle organisé sur la Seine dans des conditions premium.

Depuis une tribune face à la Seine ou sur l’un des ponts de Paris, 3 offres sont proposées à la vente avec des prix qui varient de de 5 750€ TTC à 11 000€ TTC par personne : Package Bridge 360 : 11 028,85€ TTC

Riverside Package Or : 8 628,71€ TTC

Riverside Package Argent : 5 780,03€ TTC

Package Bridge 360

Les invités seront accueillis dans le spectaculaire Café de Paris, la plus grande brasserie à ciel ouvert de Paris, nichée sur un pont mythique de la capitale à proximité du célèbre Trocadéro et de la Tour Eiffel. Les invités pourront dîner dans cette brasserie d’exception avec une vue imprenable sur la Seine et auront accès à des prestations variées de divertissement et à un service de niveau Or.

Cette tribune insolite qui sera située sur le pont de l’Alma (sous réserve de modification), au décor parisien et aux couleurs olympiques, permettra aux invités de profiter d’une vue panoramique et impressionnante de Paris et de la cérémonie d’ouverture. Ils pourront partager ce moment inoubliable dans un espace d’hospitalité dédié avec un excellent cocktail dînatoire, des invités spéciaux et diverses animations et performances, créant ainsi l’expérience d’hospitalité d’une vie.

Package Riverside

Les visiteurs des Jeux Olympiques qui choisiront les packages Riverside bénéficieront d’une

place de premier choix sur les berges de la Seine, associée à un espace d’hospitalité offrant

un niveau de service Or au sein du Palais de Tokyo, à proximité de la fin du parcours de la

Cérémonie d’ouverture, ou un niveau de service Argent au sein de la Maison de l’Amérique

Latine, à quelques pas de la Seine.

Or : Dans un décor très parisien aux couleurs des Jeux Olympiques, les spectateurs disposeront d’une place de choix réservée le long des berges de la Seine, avec une vue imprenable sur Paris et la cérémonie d’ouverture. Un espace d’hospitalité dédié, accessible à pied depuis les places assises, sera ouvert avant, pendant et après la cérémonie d’ouverture. Le programme prévoit un buffet et un cocktail dînatoire avec une sélection de champagne, de vin, de bière et de boissons non alcoolisées, ainsi que des divertissements et des prestations d’artistes dans l’espace d’hospitalité.

Argent : les visiteurs bénéficieront d’une place réservée dans une tribune en bord de Seine avec une superbe vue sur la cérémonie d’ouverture. Dans l’espace d’hospitalité privé au à la Maison de l’Amérique Latine, ils auront accès à un cocktail dînatoire et de la musique live viendra rythmer la soirée.

Pour rappel, le billet le plus cher « grand public » pour cette cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 sur la Seine est vendu 2 700€.

