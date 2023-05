Paris 2024 – Si tous les billets seront des billets digitaux, il est possible de vous acheter un « billet souvenir » en supplément

Depuis jeudi dernier, la phase de vente des billets à l’unité pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 connait un fort engouement et entraîne logiquement son lot de déception et de frustration.

Alors que 4 millions de personnes se sont inscrites pour le tirage au sort afin d’obtenir un créneau d’achat, Paris 2024 a écoulé plus d’un million de billets en 48h. Mais à quoi ressembleront les précieux tickets des JO de Paris 2024 ?

Pour les sentimentaux, il faudra s’y faire. Comme depuis de nombreuses années, les billets papiers n’ont plus lieu d’être dans la plupart des grands évènements sportifs. Pour ces JO de Paris 2024, la technologie sera ainsi de mise pour la billetterie et les accès aux sites de compétition.

Une application billetterie Paris 2024 sera ainsi lancée en 2024 et permettra aux détenteurs de billets d’accéder aux informations relatives à leurs achats. Tous les billets des JO de Paris 2024 seront des billets digitaux et non imprimés. Chaque billet sera nominatif et les acheteurs devront prochainement renseigner les noms des détenteurs de billets.

2,99€, le prix à payer pour un « billet souvenir » physique

Business is Business, il sera tout de même possible d’acheter un billet physique. L’organisation de Paris 2024 met en effet en vente un « billet souvenir » collector pour 2,99€ supplémentaires. Le prix à payer pour garder un souvenir palpable de votre présence aux JO. « Assister aux Jeux Olympiques est inoubliable. Gardez un souvenir personnalisé de votre expérience olympique pour pouvoir dire « j’y étais » ! Un billet souvenir des JO que vous recevrez… après les Jeux Paralympiques.

Outre cette vente additionnelle proposée pendant le parcours d’achat des billets, sachez que votre facture s’alourdira légèrement avec des frais de traitement (1,5%) appliqués sur le prix total de vos achats de billets.

Les acheteurs ont également la possibilité de prendre une assurance annulation auprès d’Allianz, Partenaire Mondial du Comité International Olympique (CIO), et de faire un don de 2 euros au Secours Populaire.

Au moment de régler vos achats réalisés sur le site tickets.paris2024.org, vous serez invités à payer uniquement en carte bancaire, à l’aide de votre VISA, partenaire du CIO, ou une autre carte de paiement.

A lire aussi