Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione nous font visiter le chantier du All In Country Club, « un projet à 34 millions d’euros »

Dans 3 mois, le « All In Country Club » porté par Jo-Wilfried Tsonga, Thierry Ascione et Patrick Bouchet ouvrira ses portes et accueillera ses premier membres. Nous avons pu visiter le chantier avec les principaux intéressés.

Installé à Décines à côté du Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, ce futur lieu de vie sportif à dominante sports de raquettes s’étale sur 3,5 hectares. « C’est un projet global qui coûte aux alentours de 34 millions d’euros » nous précise Thierry Ascione. Ce lyonnais, coach pendant de nombreuses années de Tsonga, est aujourd’hui un entrepreneur très actif à travers All In Group. « J’avais envie d’avoir quelque chose à Lyon, chez moi, où j’ai grandi. »

« La Métropole Lyonnaise a toujours été privilégiée par Jo et Thierry » ajoute Patrick Bouchet. « C’est allez vite, avec un projet constructible tout de suite. Beaucoup de promoteurs lyonnais sont surpris du délai, entre l’acquisition du foncier et la livraison ». Il aura en effet fallu 3 ans et demi environ pour que le projet sorte définitivement de terre, l’annonce du projet ayant été faite en fin d’année 2019 lors du tournoi de Bercy. « A l’époque nous avions fait une offre sur le club de Dardilly (NDLR : Patrick Bouchet a été président du club) mais ça ne s’est pas fait… et nous avons eu l’opportunité à OL Vallée avec la possibilité d’acheter le foncier grâce à la bienveillance de Jean-Michel Aulas » ajoute Thierry Ascione.

Dans le détail, les futurs membres du « All In Country Club » pourront profiter d’un cadre privilégié incluant 20 courts de tennis, 6 courts de padel, un spa, une piscine semi-olympique, un espace bien-être fitness, des salles de séminaires… A l’intérieur, la salle accueillant les 8 terrains de tennis couverts pourra être transformée pour accueillir d’autres évènements avec une jauge pouvant grimper jusqu’à 1 500 personnes. En extérieur, le court central en terre battue aura une capacité de 1 000 places. « Nous voulions créer un oasis dans cet environnement OL Vallée. Des panneaux photovoltaïques installés sur le toit de la halle permettent d’être en auto consommation et nous récupérons également 100% des eaux pluviales. » détaille Patrick Bouchet.

Vidéo – Quand Tsonga accueille Sport Buzz Business à Lyon / Décines

En parallèle à ces infrastructures sportives, un restaurant et un proshop seront également accessibles à tous et pas uniquement aux membres. Le restaurant sera géré par Aurélien Liveneau, bien connu du microcosme gastronomique lyonnais. « On ne maîtrise pas la restauration et on a décidé de faire appel à un spécialiste ». Le restaurateur versera ainsi un loyer pour l’exploitation de ce restaurant avec vue. Pour la partie magasin, c’est Philippe Grand, ancien gérant de Tennis World Lyon, qui chapotera le All In Store. « Philippe me cordait mes raquettes quand j’avais 12 ans, on continue les histoires » poursuit Thierry Ascione. Un cocon qui sera dirigé par son frère Frédéric, Directeur du site.

« Il y a quelques clubs de ce type à Paris, moi qui ai grandi en province, j’aurais aimé avoir un centre comme ça » ajoute Jo-Wilfried Tsonga. « C’est une fierté d’amener ce centre unique dans une des plus grandes villes de France »

Combien coûte l’adhésion ?

Même si le site comporte une académie qui a pour vocation la performance et le haut niveau, le All In Country Club sera avant tout un lieu ouvert à tous et conçu pour des membres. L’offre tarifaire est fixée à 199€ par mois pour un adulte, soit 2 388€ à l’année. Une adhésion qui offre également l’accès à un parking privatif souterrain et une conciergerie.

« L’objectif est d’avoir entre 1 200 et 1 500 membres d’ici 3 ans ». Nous avons l’ambition d’être un club attractif et unique. Les membres auront accès à la totalité des services. Quand on découpe, salle de gym, tennis, padel, spa, piscine… ce n’est pas si excessif que ça, dans un environnement unique. Nous voulions que ça reste le plus accessible par rapport aux prestations offertes. Il y aura également des offres familles, professionnelles, week-end… » nous détaille Thierry Ascione. « Le budget annuel de fonctionnement est de 5,5 millions d’euros. Nos prévisions de recettes se répartissent de la manière suivante, 40% membres, 30% académiciens et 30% annexes avec l’organisation de séminaires, évènementiels, tournois.. »

Pour ce futur complexe, les équipes du All In Country Club pourront s’appuyer sur quelques partenaires historiques comme adidas, Babolat et DLSI. Une liste qui pourrait s’allonger dans les mois à venir. « On peut proposer des offres de partenariat incluant de nombreuses choses » abonde Thierry Ascione.

L’offre à destination des entreprises et notamment les séminaires sera évidemment un axe majeur de travail. « Nous sommes sur l’une des zones industrielles les plus importantes en Europe, il y a un gros bassin d’entreprises » ajoute Frédéric Ascione. « On proposera des cartes business non nominative, une société pourra mettre jusqu’à 10 noms pour cinq accès. »

Pour être vraiment complet, le All In Country Club se laissera-t-il tenter par le pickleball, sport dérivé du tennis qui connait un certain engouement outre-atlantique, avec notamment la création d’une ligue pro.

« On mettra un terrain de pickleball quoi qu’il arrive, on trouvera un espace » nous répond Thierry Ascione. « On va tester la pratique dans notre club de Grasse avec l’installation de 4 terrains…. Techniquement, c’est plus difficile que le padel, il faut avoir une petite main » sourit-il. Une chose est sûre, l’équipe du All In Country Club fera tout pour satisfaire ses membres.

D’ici la fin de l’année 2023, le Groupe All In dans l’ensemble de ses activités (académies, tournois, évènementiel, représentation,…) représentera environ 200 salariés dont une bonne partie sera installée au Country Club de Décines. « Nous avons encore une vingtaine de postes à pouvoir ici » ajoute Thierry Ascione. « Dans les années à venir, les autres projets ne manqueront pas. « On ne va pas s’arrêter là, notamment dans le padel. 4 centres arrivent, 3 sur la Côte d’Azur et un dans la région lyonnaise, plutôt dans l’ouest au premier semestre 2024. Dans le sud, un ouvre dans deux mois et les deux autres en 2024 »

Une visite de chantier et une rencontre avec la presse spécialisée et locale qui a permis à ce futur All In Country Club de s’offrir une exposition médiatique intéressante et de faire passer son message, l’ouverture est pour cet été avec une offre d’adhésion pour tous les niveaux.

