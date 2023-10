Joshua, McIlroy, Alexander-Arnold, Mahomes, Mata, Zverev… Ces sportifs intègrent le groupe d’investisseurs de l’écurie de F1 Alpine Racing

Plusieurs grands noms du sport comme le boxeur Anthony Joshua ou le tennisman Alexander Zverev vont devenir actionnaire de l’écurie de Formule 1 Alpine.



Boxe, football, tennis, foot US… Ils viennent de plusieurs horizons, mais ont désormais un intérêt commun. Ce mardi 17 octobre, APEX, gestionnaire d’investissement spécialisé dans le sport, les médias et le divertissement, a annoncé sa participation à l’investissement stratégique de 200 millions d’euros annoncé il y a quelques mois par Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments dirigé par l’acteur Ryan Reynolds.

Dans le cadre de cette opération, APEX accompagne les investissements de plusieurs grands noms du sport comme le boxeur Anthony Joshua, les footballeurs internationaux Trent Alexander-Arnold et Juan Mata, ou encore le tennisman allemand Alexander Zverev.

Ces athlètes européens rejoignent les footballeurs américains (NFL) Patrick Mahomes et Travis Kelce ainsi que le golfeur Rory McIlroy qui sont également impliqués dans la prise de participation d’Alpine Racing via Otro.

« Attirer des fans de sport du monde entier »

L’objectif de ce recrutement XXL ? « Tirer parti de la notoriété internationale de chaque athlète pour diversifier la base de fans d’Alpine et attirer non seulement les amateurs de Formule 1, mais aussi les fans de sport du monde entier ».

« Pour Alpine Racing Ltd, l’injection de capital aidera l’organisation à continuer d’investir dans son équipe et sa technologie, améliorant ainsi sa compétitivité face aux constructeurs comme Ferrari, Mercedes et Red Bull », peut-on lire dans le communiqué de l’APEX. La transaction de 200M€ pour 24% des parts annoncée en juin dernier valorise ainsi l’écurie dans laquelle évolue Pierre Gasly et Esteban Ocon à environ 833 millions d’euros.

« Lorsque Otro nous a demandé de nous associer à eux pour apporter notre expertise européenne en matière de sport et de médias, ainsi que notre connaissance approfondie de la F1, nous n’avons pu que dire oui à cette opportunité, confesse Antonio Cacorino, fondateur et CEO de l’APEX. « Alpine est l’une des équipes F1 les plus passionnantes, et Otro et nos athlètes partagent une vision commune de l’avenir de la course, que nous sommes impatients de tester ensemble. »

« L’opportunité est très excitante »

Trent Alexander-Arnold n’a pas caché son enthousiasme. « Je suis ravi d’être à la tête d’un groupe d’investisseurs dans Alpine F1. L’opportunité est très excitante, la F1 se développe massivement dans le monde entier et je suis impatient de contribuer à cette croissance, a déclaré le joueur de Liverpool. Cette discipline fait appel au travail d’équipe, à la précision et à l’innovation dans un environnement sous pression, autant d’aspects de mon sport que nous avons en commun. »

