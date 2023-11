Kantar Media dresse son bilan publicitaire de la Coupe du Monde de Rugby 2023, combien ont dépensé les 290 annonceurs ?

Quelques jours après la fin de la Coupe du Monde de Rugby 2023, Kantar Media dresse son bilan de l’activité publicitaire sur les chaines de télévision TF1, France 2, France 3 et M6 qui ont diffusé en direct les 48 matchs.

Selon Katar Media, la compétition a attiré un total de 290 annonceurs sur les écrans publicitaires avant, pendant et après chaque rencontre. Pour cette visibilité, les marques auraient ainsi dépensé 140,8 millions d’euros bruts.

Renault serait le premier annonceur

« Avec une présence sur tous les matchs à l’exception de la rencontre France-Namibie, Renault occupe le 1er rang avec un budget brut de 4,9 millions d’euros bruts devant Emirates et Amazon qui présentent une enveloppe budgétaire comparable à 3,3 millions d’euros bruts » explique Kantar Media. « Mais c’est Intermarché qui a signé les 2 spots les plus chers et Burger King le 3ème. » Comme nous le détaille la société, les deux spots d’Intermarché étaient des 60 secondes diffusés à la mi-temps.

Derrière le podium constitué de Renaut, Emirates et Amazon, le TOP 10 des annonceurs est complété par Total Energies, Toyota, Burger King, Orange, Paramount+ Apple et FDJ.

32 annonceurs à la mi-temps de France – Afrique du Sud

A la mi-temps du match France – Afrique du Sud, nous avions recensé au total 32 annonceurs différents avec des spots publicitaires plus ou moins long. Sur ces 32, il y a les courts spots de 5 marques en entrée et sortie (GMF, Defender, Eden Park, Société Générale et Homiris).

Les autres marques visibles pendant la pause publicitaires étaient :

– Orange

– TotalEnergies

– Azzaro

– Cupra

– Meta

– Roche Bobois

– ParionsSport

– Paramount+

– Intermarché

– AXA

– Lexus

– Spiderman (PlayStation)

– adidas

-Mcdonald’s

– Emirates

– Sixt

– Alain Afflelou

– Burger King

– Charal

– CIC

– Grand Frais

– Amazon

– Wilkinson

– Hello Work

– BOSS

– Renault

– L’Oreal Men Expert

– Emirates

– Wilkinson

– Hello work

– BOSS

– Renault

– L'Oreal Men Expert + GMF, Defender, Eden Park, Société Générale et Homiris en sponsors entrée et sortie #FRAAFS — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) October 15, 2023

Un match qui a réalisé une audience moyenne de 16,5 millions de téléspectateurs avec un pic à 18,4 millions sur TF1, soit la meilleure audience de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

A lire aussi