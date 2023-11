Kappa fait dans la nostalgie pour le nouveau maillot extérieur 2023-2024 du Stade Français Paris

Avant le derby francilien entre le Stade Français et le Racing 92, Kappa a dévoilé le maillot extérieur du club parisien célébrant ses 140 ans d’existence.

Reprenant les couleurs historiques du Stade Français Paris, la tunique se compose d’un maillot bleu et rouge, un short rouge et des chaussettes blanches. Ce maillot rappel « l’héritage du club avec un clin d’œil à une tenue iconique du club parisien » explique Kappa.

Pour célébrer les 140 ans d’existence du Stade Français, des éclairs à reliefs rouges au contour doré et l’inscription « Paname » sur le flanc du maillot ont été ajoutés. La mention « 140 ans d’histoire » figure également dans le col. Sous l’écusson du club, brodé en couleur doré pour l’occasion, sont affichées les dates « 1883 – 2023 ».

Les joueurs porteront ainsi cette tunique pour la première fois le 18 novembre prochain à domicile face au Racing 92. Ce maillot spécial est commercialisé en ligne et dans la boutique officielle du club et dans celles in-stadia le jour de match. Compter 85€ pour la version supporter et 140€ pour la version match.

