La bâche géante de GMF pour la Coupe du Monde de rugby 2023

Sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby 2023, GMF met en place un dispositif complet avec notamment une bâche géante dans Paris.

À l’agence GMF de Saint Lazare, 1 rue de la Pépinière dans le VIIIe arrondissement parisien, une bâche géante recouvre la devanture d’un immeuble. Affichée du 1er août eu 31 décembre, on y voit Antoine Dupont courir ballon dans les mains avec l’inscription « Engagés auprès de ceux qui font triompher le collectif ».

Pendant ce mondial de rugby, GMF s’est associé à Julien Marchand et Charles Ollivon mais également Lénaïg Corson, ancienne joueuse internationale française de rugby à sept et de rugby à XV et Cédric Nankin, membre de l’équipe de France de Rugby Fauteuil. Aux abords de 9 stades de la compétition, un stand de maquillage bleu-blanc-rouge, un photobooth et un jeu, « Le Vestiaire GMF » pour tenter de remporter « une dotation rugby », sont installés. GMF est d’ailleurs accompagné par l’agence Havas Play dans la création des différents dispositifs pour cette Coupe du Monde de rugby.

Sur le parvis des stades de Saint-Denis et de Lyon, les fans ont accès à une expérience immersive avec des lunettes d’ébriété et peuvent tester leur niveau d’alcoolémie en fin de match sur une borne éthylotest.

Enfin, GMF s’engage auprès de France 2023 pour faciliter l’accueil des Personnes en Situation de Handicap (PSH) durant la compétition. Des bénévoles seront mobilisés pour accompagner et faciliter le parcours des PSH sur l’ensemble des matchs de ce mondial.

