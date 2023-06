La billetterie et le programme de « Future of Sport » organisé au salon Viva Tech 2023

Sport Buzz Business est Partenaire Média de Future Of Sport Du 14 au 17 juin 2023, l’évènement VivaTech organisé Porte de Versailles va accueillir « Future of Sport », rassemblement dédié à la transformation positive du sport co-organisé avec Global Sports Week. Pendant 4 jours, des personnalités de l’innovation, de la technologie et du business du sport seront présentes, tout comme de nombreuses marques et startups dans le Hall 2. Ce nouvel espace, véritable extension du Hall 1 dans sa construction et dans l’expérience offerte aux visiteurs, permet de rassembler l’écosystème tech avec celui de sport (Pour découvrir la liste des speakers, c’est ici). Dans la continuité de ses trois éditions précédentes, Global Sports Week définit un riche programme de conférence pour Future of Sport, qui adresse les grands challenges auxquels le sport est actuellement confronté. Concernant la billetterie, plusieurs offres sont proposées aux différents publics : étudiants, startups, grand public, investisseurs et autres acteurs professionnels. Le premier prix pour les 4 jours débute à partir de 280€ par personne (toutes les infos billetterie ici). L’offre étudiante est elle proposée à 50€ pour les 4 jours.

Hall 2 – Future of Sport (Vivatech 2023)

• Le Stadium : une scène centrale pour des débats entre des intervenants de renom et des modérateurs experts établis. Le lieu où instances, partenaires, leaders, innovateurs se relaieront pour partager leurs visions et leurs initiatives pour renforcer l’attractivité et l’impact positif du sport.

• L’Inspiration court : une seconde scène dédiée aux partenaires de Future of Sport, pour des prises de parole sur leurs projets, leurs actualités, et les solutions concrètes qu’ils développent. Chaque session sera référencée au sein du Programme Partenaires de Future of Sport.

• Le Scrum : une salle de co-création et d’intelligence collective où différents acteurs se réunissent pour stimuler leurs réflexions, croiser les expertises et bâtir des synergies.

• Les zones thématiques : des espaces rassemblant les innovateurs et start-ups d’une thématique spécifique, permettant de mettre en avant les dernières solutions via des stands, démonstrations et scènes de présentation. Différentes thématiques sont considérées : performance / santé & bien-être / fan expérience / stades connectés / esport / data / environnement / media / inclusion etc.

• Le Future of Sport Lounge : un espace de networking pour se rencontrer, échanger, et générer des opportunités, accessible aux acteurs moteurs de la transformation positive de l’écosystème.

• Expériences annexes : des activités sportives et des événements conviviaux seront proposés.

