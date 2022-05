La CHA**E, LIBÉREZ-MOI, SANTÉ MARION… Célio sort une collection de t-shirts avec Benoit Paire et sa marque « Hors Paire »

A l’occasion de Roland-Garros 2022, la marque Célio profite du temps fort tennis de l’année en France pour annoncer le lancement de la marque « Hors Paire » de Benoit Paire, son ambassadeur depuis quelques mois.

Le tennisman français, qui portera une tenue orange pour le Grand Chelem parisien, propose une collection de 3 t-shirts qui raviront les fans du joueur et de ses punchlines.

En début de semaine, il sera en effet possible d’acheter des t-shirts floqués « La CHA**E », « LIBEREZ-MOI » ou encore « SANTE MARION ».

Pour sa marque, Benoit Paire a donc choisi le nom « Hors Paire » accompagné d’un logo représentant un verre de cocktail. Une idée de design que le tennisman français avait en tête depuis un moment, il l’avait expliqué lors d’un live vidéo pour le compte de BNP Paribas dans une discussion avec Nicolas Mahut.

Il y a un an, c’est la loterie en ligne Bravospeed qui mettait en scène Benoit Paire et sa signature vocale « La chaaaatte » dans une publicité vidéo.

Du orange à Roland

Pour cette édition 2022 de Roland-Garros, Célio a décliné la tenue de Benoit Paire en orange. Cette année, la marque lui propose un total de 10 tenues et autant de couleurs différentes.

« Benoît voulait un zip et un polo en coton, il a choisi les couleurs et la coupe » nous détaillait Matthieu Saglio, chargé de partenariats pour Célio, il y a quelques semaines. « Les drops comprennent toujours polo, short, chaussettes et serre-poignet. En ce moment, nous proposons une édition limitée d’un polo orange qu’il portera à Roland-Garros, avec sa signature en bas à droite. En juin, nous sortirons un collection verte pour la saison sur herbe et début août, 2 nouvelles couleurs rose et green mint pour l’US Open » .

Précisons que sur sa manche, Benoit Paire devrait également porté le logo d’une licence Célio inédite.

A lire aussi