La chaîne L’Équipe nouveau diffuseur du Dakar en 2024

La chaîne L’Équipe proposera près de quatre heures d’antenne par jour pendant le Dakar 2024 (5 au 19 janvier) avec notamment un direct lors de l’arrivée des spéciales.

Dans un communiqué de presse, publié le 9 novembre, la chaîne L’Équipe annonce avoir acheté les droits de diffusion du Dakar, course organisée par Amaury Sport Organisation (le groupe L’Equipe appartient à Amaury Groupe). La « 21 » va mettre en place un dispositif spécial pour faire vivre en direct cette 46e édition qui se tient du 5 au 19 janvier 2024 en Arabie saoudite, pour la 5e fois de l’histoire du rallye-raid.

La chaîne L’Équipe va consacrer au total près de quatre heures d’antenne par jour au Dakar : « Le grand direct » animé par Messaoud Benterki de 12 à 14 heures au moment de l’arrivée des spéciales ; « Le journal du Dakar » à 18 h 20 dans lequel on reviendra sur l’étape du jour ; et enfin, « Le grand résumé » de 20 à 21 heures. Une rediffusion sera proposée le lendemain entre 11 heures et midi.

France Télévisions se retire doucement

« Le Dakar fait partie du patrimoine du sport français. C’est le traditionnel rendez-vous de janvier pour tous les fans d’automobile et de moto et c’est aussi une aventure humaine regroupant près de 850 participants, confie Jérôme Saporito, directeur du pôle TV de L’Équipe. C’est pourquoi, le groupe L’Équipe s’est positionné avec un dispositif exceptionnel sur cet événement qui regroupe tout ce que le sport peut apporter en termes de suspense, de frissons, d’émotions, mais aussi de dépaysement et de rêve. »

La mythique course automobile du Dakar est également diffusée sur les antennes de France Télévisions et Eurosport. Toutefois, selon les informations du Parisien, France Télévisions n’aurait pas renouvelé ses droits de diffusion. La couverture de l’événement par le groupe du service public va donc être réduite en 2024 et 2025 avant d’être stoppée à partir de 2026.

