La chaîne sud-coréenne « Paris Baguette » nouveau Partenaire Officiel du Paris Saint-Germain

Malgré les départs de Lionel Messi et Neymar JR, le Paris Saint-Germain semble continuer d’intéresser les partenaires mondiaux. Dernier exemple en date avec la signature d’un contrat sponsoring avec Paris Baguette.

Dans le détail, la chaîne multinationale sud-coréenne de boulangeries-cafés, propriété du groupe SPC, devient Partenaire Officiel du PSG pour deux saisons. Un premier investissement dans le marketing sportif au niveau monde pour Paris Baguette qui exploite environ 4 000 magasins dans le monde, dont 500 en Amérique du Nord, en Europe, en Chine et en Asie du Sud-Est.

En tant que nouveau Partenaire du club parisien, Paris Baguette proposera des activations à l’international et notamment en Corée. Ca tombe bien, l’une des recrues estivales, Lee Kang-In, est très populaire en Asie et ferait vendre de nombreux maillots au PSG. Le logo Paris Baguette sera notamment bien visible au Parc des Princes lors des matchs à domicile de l’équipe. Des produits de boulangerie et desserts seront également proposés au stade.

« Notre tout premier partenaire sud-coréen »

« Nous sommes très heureux d’accueillir Paris Baguette, notre tout premier partenaire sud-coréen dans la famille du Paris Saint-Germain. Depuis plus de 35 ans, Paris Baguette n’a cessé d’innover et de développer son savoir-faire unique autour d’un amour inconditionnel pour la ville mondialement inspirante de Paris et la baguette légendaire » explique Marc Armstrong, directeur des revenus au Paris Saint-Germain, dans un communiqué. « Ensemble, nous sommes maintenant prêts à aider Paris Baguette à exporter sa poursuite de l’excellence à l’échelle internationale, et nous sommes fiers de pouvoir les accompagner dans leurs plans de croissance mondiaux ».

