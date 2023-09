La D1 de volley signe un contrat de Naming avec Marmara et devient la « Marmara SpikeLeague

Aujourd’hui, la Ligue Nationale de Volley (LNV) a officialisé la signature d’un partenariat de Naming de 3 ans avec Club Marmara concernant la ligue masculine.

Dans le détail, le championnat de France est rebaptisé « Marmara SpikeLigue ». « Ce partenariat avec la Ligue Nationale de Volley a été une évidence grâce aux nombreuses valeurs que nous avons en commun (respect, esprit d’équipe, convivialité, inclusions, etc.), à la pratique du volleyball déjà très installée dans nos Clubs Marmara et qui va se renforcer grâce à cette collaboration. TUI France et les Clubs Marmara sont très fiers de faire rayonner ce partenariat de trois ans autour de ce sport qui fédère. Je souhaite faire de cette collaboration un axe stratégique pour TUI France et rassembler toujours plus de supporters autour de la Marmara SpikeLigue » précise Christophe Fuss, directeur général de TUI France, dans un communiqué.

« Pour TUI France et les Clubs Marmara ce partenariat est la validation de son engagement autour du volleyball porté par un engouement de plus en plus important pour ce sport au sein de ces clubs de vacances. Dès l’été 2024 plusieurs nouveautés seront au rendez-vous dans les Clubs Marmara : ouverture de la « volley academy » au club ados avec une activité quotidienne en lien avec le volley (séances de services, cours de smash, aqua volley, etc.), de nouvelles activités volley comme le crossnet aquatique (premier jeu de volley-ball qui se joue sur quatre terrains carrés dans l’eau) ou l’aquavolley. Des surprises seront révélées au cours de l’année 2024. »

