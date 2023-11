Surfant sur la mode qui consiste à utiliser l’intelligence artificielle pour créer des visuels de stades inédits, la Ligue 1 Uber Eats s’est prêtée aux jeux et a posté ses « créations » sur ses réseaux sociaux.

A quoi ressemblent les stades de Ligue 1 dessinés par l’IA ? Aujourd’hui la Ligue 1 Uber Eats a posté plusieurs visuels « IA Stadiums », une tendance très à la mode ces derniers temps sur les réseaux sociaux.

Parmi les créations réalisées par les équipes de la LFP, on retrouve 8 stades de clubs : PSG, OM, AS Monaco, OGC Nice, LOSC, Stade de Reims, Stade Brestois 29 et Toulouse FC.

À l’aide de l’intelligence artificielle, le but est de créer des stades dont le logo, le surnom ou la particularité du club se mêle à son architecture. Fantasques et imaginaires mais souvent impressionnants, ces visuels font le buzz sur les réseaux avec un contenu engageant.

Il y a quelques mois, Benjamin Morel, directeur général de la filiale commerciale de la LFP, déclarait au média américain Sports Business Journal que la Ligue 1 voulait être la ligue « la plus cool et la plus ancrée dans la culture des jeunes d’aujourd’hui ». Ce type d’initiative « content » en fait certainement partie.

À lire aussi